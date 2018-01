Praha



Zimní pochod

Přijďte se v neděli provětrat na tradiční turistický pochod českou metropolí. Trasa dlouhá zhruba 12 kilometrů startuje dopoledne u stanice metra Střížkov a někdy po poledni končí v Kobylisích u restaurace U Blekotů. Letošní ročník je jubilejní dvacátý, vstup je zdarma. Více zde.

Vycházka po hřbitově

Další z komentovaných prohlídek Malostranského hřbitova se uskuteční v sobotu. Přijďte se dozvědět příběhy, které za ním stojí, o jeho bohaté historii a mnoho dalších zajímavostí. Akce je zdarma, nutná není ani rezervace. V případě velmi špatného počasí ovšem neproběhne. Podrobnosti najdete zde.

Výstava růží

Máte rádi květiny? Pak si o víkendu nenechte ujít výstavu s názvem Svět růží, která se uskuteční v křížové chodbě v Karolinu. Návštěvníkům budou představeny nejrůznější druhy těchto romantických květin, dozvědí se o možnostech pěstění, ale také to, jak funguje takzvaný fair trade trh. Více informací zde.

Středočeský kraj

Běh na Blaník

Pokud jste zastánci tvrzení, že zima není obdobím pasivity, vyrazte v sobotu na závod. Zimní běh na Blaník je půlmaraton, jeho délka tak činí 21 kilometrů a běží se až na samotný vrchol hory. Start i cíl je v zámeckém parku ve Vlašimi, po cestě je několik občerstvovacích stanic. V ceně startovného je i teplé jídlo po závodu a další. Detaily najdete zde.

Zlomový rok 1918

Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře na letošek plánuje celoroční přednáškový cyklus Anno Domini 1918, který mapuje příběhy a osudy zlomového letopočtu 1918. První z akcí se uskuteční tuto sobotu, pozvání přijal historik Jiří Rak. S ním budou moci hosté besedovat o tom, co českému národu rok 1918 přinesl. Vstupné je 20 korun. Více informací zde.

Jihočeský kraj

Zimní Hluboká

Zámek Hluboká nad Vltavou nespí ani v zimě. Pokud o víkendu dostanete chuť pokochat se tímto historickým skvostem, můžete sem s klidem vyrazit. Prohlídky nejsou omezené, podíváte se do všech místností, které jsou přístupné i v rámci letních tras. Otevřeno je od 10:00 do 16:00 hodin, kdy začíná poslední prohlídka. Více zde.

Plzeňský kraj

Výstava zbraní

Zajímáte se o palné zbraně? Pak si nenechte ujít výstavu, která se koná v Západočeském muzeu v Plzni, a která už koncem ledna končí. Pojednává o ručních palných zbraních, které se vyráběly na území ČSR mezi léty 1918 až 1968. Chybět nebudou ani doplňkové předměty jako náboje, zásobníky a další, doplněné o dobové fotografie. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Zima na Lokti

Zimní prohlídky se konají také na hradě Loket. Ten si můžete od sklepů po půdu projít buď sami, nebo vyrazit na průzkum s průvodcem. A co vás na pitoreskním hradě čeká? Prostory jsou upraveny podle doby, kdy sloužila jedna z částí památky jako vězení. K vidění jsou proto mučicí postupy nebo ukázky zbraní. Podrobnosti zde.

Ústecký kraj

Výstava XXL

Regionální muzeum v Teplicích si letos připomíná 120 let od svého otevření. U této příležitosti si proto přichystalo výstavu, která trvá do konce února. Odkryje při ní veřejnosti poklady, které byly po celou dobu působnosti skryté očím veřejnosti. Výstava XXL bude prezentovat to nejlepší ze všech odborných oddělení muzea. Co návštěvníky čeká, se dozvíte zde.

Liberecký kraj

Jízda na koních

Máte v plánu vyrazit o víkendu na lyže? Pak zapřemýšlejte třeba o Javorníku, konkrétně o areálu nazvaném Obří sud. V sobotu a v neděli se tu totiž budete moci zdarma svézt koňským povozem od horní stanice lanovky ke zdejší restauraci a zpestřit si tak sněhové radovánky. Denní lyžování probíhá od 9:00 hodin do 16:00. Podrobnosti zde.

Královéhradecký kraj

Zimní běh

Neleňte ani v zimě. Vypravte se v sobotu na Winter Run Hradec Králové a pořádně si protáhněte svaly. Závod je vhodný pro amatéry i pokročilé, na extrémní výkony se zde nehraje. Každý má navíc na výběr ze dvou různě dlouhých tras, jedna měří 4,3 kilometru a druhá 8,6 kilometru. Informace o startovném a další podrobnosti zde.

Pardubický kraj

Festival Hlína 2018

Hlinsko bude o víkendu hostit kulturní festival Hlína 2018. Na návštěvníky čeká hudba, divadlo i poezie. Těšit se mohou například na moderátorku a zpěvačku Emmu Smetanu nebo autorské čtení Jana Těsnohlídka ml. Akce začíná v podvečerních hodinách a končí v noci. Program najdete zde.

Vysočina

Cestovatelská přednáška

Zajímají vás silné lidské příběhy? V sobotu se v Opatově uskuteční přednáška Tomáše Kůdely, který se vydal na čtyřměsíční plavbu Atlantským oceánem. Nejtěžší úsek musel navíc překonat sám, aniž by věděl, co si pro něj moře přichystá. Vyslechněte si inspirativní vyprávění o překonání a znovunalezení sama sebe. Vstup je zdarma. Více zde.

Jihomoravský kraj

Bydlení v paneláku

Panelové domy jsou sice otázkou bývalého režimu, pro mnohé jejich obyvatele ale i otázkou současnosti. Dorazte do Moravské galerie v Brně na výstavu Paneland, která na tento fenomén nahlíží jako na neopakovatelný urbanistický, architektonický i designerský experiment. V sobotu se navíc koná doprovodný ateliér, ve kterém se budou vyrábět modely domů a mnoho dalšího. Více najdete zde.

Olomoucký kraj

Inspirace na svatbu

Pokud bude rok 2018 ve vašem vztahu zlomový, možná se už začínáte pídit po nějaké inspiraci. V sobotu se v olomouckém Divadle na Šantovce uskuteční maraton svatebních videí, kde můžete načerpat nápady z reálných svateb někdejších nevěst a ženichů. Začíná ve 20:00 hodin. Detaily najdete zde.

Zlínský kraj

Novoroční koncert

Vyrazte si poslechnout libozvučné melodie do Zvonice na Soláni. V sobotu zde proběhne koncert s názvem Zpěvy sladké Francie, kde se představí žáci pěvecké třídy. Těšit se můžete na milostné písně, ale i tragické balady středověké Francie. Více najdete zde.

Moravskoslezský kraj

Štramberské pyré

Do Štramberku můžete v sobotu vyrazit na akci s nevšedním názvem Štramberské pyré. O gastronomii tu ale nepůjde. Jedná se o multižánrový festival, který potěší milovníky folku, world music, ale také experimentálního a interaktivního divadla. Vystoupí na něm umělci z celé republiky, na návštěvníky čeká i několik překvapení. Více informací zde.