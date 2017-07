Praha



Husité na Vítkově

Další ročník tradiční středověké slavnosti Husité na Vítkově se uskuteční tuto sobotu. Na návštěvníky čeká rekonstrukce bitvy v dobových kostýmech i s vozovými hradbami, dále šermířské souboje, střílení z luků nebo loutkové divadlo i dobová kuchyně. Dějištěm bude, jak už název napovídá, pražský Vítkov. Vstup na akci je zcela zdarma. Více informací se dozvíte zde.

Plavba s vodníkem

Vyrazte v neděli poznávat krásy Prahy na parníku, navíc za doprovodu vodníka. Tento neobvyklý průvodce vás zavede pod vodu i za vodu, na hrad i Vyšehrad, do dob, kdy českým zemím vládla bájná kněžna Libuše. Především vás ale zavede do říše fantazie. Rezervace míst je nutností, vyplouvá se od přístaviště pod Čechovým mostem. Další informace zde.

Cestou králů

Myslíte, že znáte všechna tajemství staré Prahy? Vydejte se v sobotu Královskou cestou, kterou po staletí slavnostně procházeli čeští králové a královny. Cesta vede od Prašné brány ke svatovítské katedrále, kde vladaři přebírali korunu. Celá trasa je lemována architektonickými skvosty, které lze považovat za to nejkrásnější z historické části metropole. Díky průvodci se dozvíte mnoho zajímavostí a v cíli si povíte něco o samotném průběhu korunovace i detaily o korunovačních klenotech. Podrobnosti zde.

Středočeský kraj

Oživlý středověk

Vypravte se na cestu časem a přeneste se na chvíli do hlubokého středověku. Ten o víkendu ožije na zřícenině hradu Zlenice. Návštěvníky přivítají nejrůznější postavy v historických kostýmech, hlavním lákadlem budou lidová řemesla, která si budete moci vyzkoušet na vlastní kůži. Předení, tkaní, kování, práce se dřevem a mnoho dalšího. Atmosféru dokreslí středověká hudba i dobová kuchyně. Více zde.

Řemeslné léto

I tento víkend, konkrétně v sobotu, pokračují v Muzeu lidových staveb v Kouřimi řemeslná odpoledne. Tentokrát do skanzenu zavítají pradleny. V dnešní době si život bez automatických praček už nedovedeme téměř představit. Jak se ovšem pralo kdysi, můžete zjistit právě za účasti pradlen, které předvedou, jak se používaly mýdlo a valcha, ale i další propriety našich prababiček. Podrobnosti naleznete zde.

Jihočeský kraj

Projížďka motorákem

Na sobotu chystá Vltavotýnská lokálka nostalgickou jízdu motorákem. Mezi Protivínem a Týnem nad Vltavou pojedou dva páry spojů, kterými se mohou zájemci projet a udělat si třeba pěkný výlet po okolí. Během jízdy se mohou účastníci jízdy těšit na hrajvedoucího, který si pro děti přichystá omalovánky či hry. Všichni, kteří se svezou vlakem, navíc dostanou slevu na vstupné na týnskou plovárnu. Více informací můžete najít zde.

Plzeňský kraj

Noční hrad

Bojíte se rádi? Pak můžete v sobotu vyrazit na noční prohlídku sklepení na hradě Horšovský Týn. Pro velký zájem se běžně nepřístupné a velmi rozlehlé prostory otevírají veřejnosti, a tak je můžete za svitu svíček prozkoumat. Prohlídky probíhají od 17:00 do 19:00 hodin a jsou volné, tedy bez průvodce. Rezervace není nutná. Podrobnosti zde.

Karlovarský kraj

Pohádkový les

Park Boheminium v Mariánských lázních se v sobotu promění v říši pohádkových bytostí. Vstupte na jeden den do světa, který znáte z televizních obrazovek a prožijte zábavné dobrodružství. Na dvoukilometrové trase budou čekat nejrůznější pohádkové postavy, třeba Maková panenka, Pat a Mat či další, kteří si pro děti připraví soutěže a úkoly. Za zdárné splnění obdrží na konci malý dáreček. Další informace zde.

Ústecký kraj

Pohádka na zámku

Co by to bylo za neděli bez pohádky? Pokud na ni s dětmi nechcete koukat pouze skrze obrazovku, ale v krásných kulisách malebného zámku, vyrazte o víkendu na Velké Březno. Od 14:00 hodin zde započne loutkové představení Princezna Zpěvanka. Trvá asi hodinu a vstupné je 50 korun. Více zde.

Liberecký kraj

Letní cirkus

Obdivujete umění cirkusových artistů? Na jejich dovednosti se můžete přijet v sobotu podívat do Křížan. V rámci představení Cirkus bude předvede skupina Mistral divákům nejrůznější divoké a odvážné kousky. Těšit se můžete na kouzelnické iluze, fakíra, který nemá strach z ohně ani střepů, ale také na akrobata. Chybět nebude ani klaun, který mezi vystoupeními pobaví nejen děti. Vstup je pro všechny zdarma, včas si však zarezervujte místo. Podrobnosti naleznete zde.

Královéhradecký kraj

Selské slavnosti

Poznejte zábavnou formou život na farmě. V sobotu se na vernéřovické ekofarmě Bošina uskuteční Selské slavnosti, které návštěvníkům nabídnou bohatý program v podobě naučných stezek či workshopů nebo her. Návštěvníci zhlédnou praktickou ukázku zpracování lokálních surovin, regionální produkty se budou na akci i prodávat, lákadlem je i kulinářská show s profesionálním kuchařem. Hostem akce bude malířka, herečka a autorka Iva Hüttnerová. Detaily najdete zde.

Pardubický kraj

Jarmark ve skanzenu

Seznamte se s tradičními lidovými řemesly v rámci jarmarku na Veselém kopci. V souboru lidových staveb v Hlinsku se můžete těšit na nejrůznější ruční výrobky, ale především řemeslné techniky, z nichž si budete moci mnohé vyzkoušet na vlastní pěst. Možná vás zaujmou kováři, košíkáři, dráteníci nebo další řemeslníci, v rámci jarmarku si budete moci prohlédnout rovněž všechny expozice v roubenkách. Akce se koná celý víkend. Více zde.

Vysočina

Den koní

Westernové městečko Šiklův Mlýn ve Zvoli ožije v sobotu dusotem koňských kopyt. Uskuteční se zde totiž přehlídka a soutěže o nejhezčího koně, ale i závody či rodea a další aktivity. Návštěvníci ale nemusejí pouze přihlížet, i pro veřejnost jsou nachystány soutěže. Děti zabaví westernová divadelní představení, která se v průběhu dne uskuteční. Vstupné je za 180 korun, snížené za polovinu. Podrobnosti najdete zde.

Jihomoravský kraj

Tradiční pouť

Vyrazte do Oslavan na tradiční pouť. Kulturní akce láká návštěvníky na bohatý program, jako jsou hudební vystoupení na zámku nebo zpřístupnění všech muzejních expozic. Na zámeckém nádvoří bude připraveno tržiště s ukázkami lidových řemesel i s výrobky k zakoupení. Chybět nebudou ovšem ani tradiční pouťové atrakce, ať už kolotoče nebo střelba ze vzduchovky. Malé návštěvníky a milovníky zvířátek pak potěší projížďka koňským spřežením po městě. Více informací zde.

Olomoucký kraj

Večerní prohlídky

Léto je mimo jiné časem netradičních prohlídek památek. Na hrad Šternberk vyrazte v sobotu na prohlídku ve večerním čase, kdy vás budou provázet průvodci v historických renesančních kostýmech. I samotný výklad bude zaměřen právě na období renesance, s důrazem na mobiliář hradu, umění a módu. Každá prohlídka bude navíc zakončena hudebním vystoupením chrámového sboru v hradní kapli. Detaily najdete zde.

Zlínský kraj

Buchlovské kování

Na hradě Buchlov proběhne o víkendu 11. ročník mezinárodního kovářského sympozia. Dorazí kováři, nožíři, platnéři, ale i kejklíři, kteří budou po celou dobu trvání akce prezentovat veřejnosti své umění. Na jarmarku si budou moci návštěvníci pořídit ručně kované výrobky, ale i autorské šperky či drátenické výrobky. Nejen děti se mohou těšit na ukázky práce podkováře, budou si moci vyzkoušet ukovat třeba žebřík. Připraveny jsou i soutěže či loutkové divadlo. Více informací naleznete zde.

Moravskoslezský kraj

Lukostřelecký turnaj

Ve Slezských Rudolticích se v sobotu uskuteční otevřený turnaj v tradiční lukostřelbě. Přístupný je všem a na ty, kteří se nebudou chtít účastnit, čeká mnoho doprovodných aktivit. Připraven bude například rytířský průvod či turnaje, ukázka historických jezdeckých disciplín, výstava zbraní a zbroje. Nejmenší potěší jim uzpůsobená střelnice pro luky, boj na kládě nebo projížďky na koních. Podrobnosti o akci zde a na facebooku.