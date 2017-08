Šumava nabízí nejen krásnou přírodu, ale také mnohé historické památky a turistické atraktivity, jako jsou muzea, rozhledny či skvělé zastávky k ochutnání regionální kuchyně.

Šumava nabízí plno aktivit pro všechny věkové kategorie po celý rok. Mezi nejoblíbenější v letních měsících patří bezpochyby turistika a cykloturistika. Co ale navštívit? Máme pro vás pár tipů, pokud chcete ochutnat kousek z Šumavy.

Řeka Vydra.

FOTO: Dagmar Roubalová

Na skokanský můstek!



Máte rádi výhledy a nebo v zimě s oblibou sledujete skoky na lyžích? Přesně pro vás je pak od roku 2015 znovu přístupná rozhledna, vlastně skokanský můstek, který naleznete nedaleko Kvildy v oblasti Zadova.

Na skokanském můstku drží rekord ve skocích na lyžích Pavel Ploc, který zde skočil 95 metrů. Vy už jeho rekord na této skokanské věži nepřekonáte, jelikož doskočiště je plně zarostlé, ale stejně jako on se můžete kochat krásným okolím. Případně využít jednu ze stěn věže a vyšplhat po ní, je totiž upravena na horolezeckou stěnu.

Příjemná procházka k ní vede i z Nových Hutí nebo z Churáňova, případně k ní lze vyjet sedačkovou lanovkou. Kousek od rozhledny se nachází i několik možností s občerstvením, například rodinná cukrárna, kde si opravdu krásně osladíte život. Kousek za ní je pak nejvýše položený lanový park, kde můžete zanechat pár kalorií ze zákusků.

Skokanský můstek Zadov.

FOTO: Martina Košlíková

Kvilda je všeobecně dobrou volbou pro vaše výlety do okolí. Například se odsud můžete vydat na prameny Vltavy, které se nachází nedaleko Černé hory a hranic s Německem. Dříve zalesněné území znovu postupně po ničivé větrné pohromě obrůstá. Prodloužit si svůj výlet můžete o 12 km a dostanete se na Modravu.

Chcete se po výstupech ochladit? Navštivte jedno z nejchladnějších míst v České republice – Jezerní slať. Po dřevěných cestách je přístupná naučná stezka, mimo ni nestoupejte. V průměru hloubka rašeliny dosahuje 2,5 metru. Nezapomenutelný výhled na rozhlehlé slatě nabízí volně přístupná, 7 metrů vysoká vyhlídková věž, která obsahuje i přehled naměřených teplot.

Průměrná roční teplota dosahuje pouze ke 2 stupňům. Tato rozhledna však není přístupná v zimě, a to s ohledem na bezpečnost, ale také na regeneraci krajiny a ochranu místní vzácné zvěře.

Na Šumavu za pralesem

V samém srdci Šumavy se nachází unikátní Boubínský prales. V oblasti vede několik turistických tras. Vybrat si můžete i naučnou stezku.

Příjemnou, nenáročnou cestou můžete navštívit Boubínské jezírko, které bylo vytvořeno v roce 1836 a ještě do roku 1957 sloužilo jako zásobárna vody pro plavební kanál. Chcete-li se trošku zapotit, vystoupejte na vrchol k Boubínské rozhledně. K ní se můžete vydat i z Kubovy Hutě.

Boubínský prales.

FOTO: Martina Košlíková

Za krásou ledovcových jezer

V zimě oblíbená destinace v okolí Železné Rudy nabízí v létě turistické trasy za ledovcovými jezery, jako jsou Černé a Čertovo. Černé je přitom největším ledovcovým jezerem v této oblasti. Název byl odvozen od tmavé barvy hladiny, která je ovlivněna téměř 9 m vysokou vrstvou kalu.

Nedaleko od něj pak dojdete, spíše vystoupáte, na Čertovo jezero, které je opředeno několika legendami, za těmi se ale musíte vypravit sami. Mezi další šumavská jezera patří turisticky vyhledávané jezero Laka, Prášilské či Plešné.

Cesta na prameny Vltavy.

FOTO: Martina Košlíková

Výhledy z Poledníku

Jeden z nejkrásnějších výhledů na českou i německou část Šumavy nabízí rozhledna Poledník, která se nachází nedaleko Prášil. Na samotném vrcholu se nachází 37 metrů kruhová stavba, která je ale vlivem místních povětrnostních podmínek přístupná pouze od června do září. Dle počasí pak v květnu a v říjnu, ale to spíše jen o víkendech.

Tato rozhledna, spolu s nyní již zbouranými budovami, sloužila v minulosti armádě, která odsud sledovala letecký a pozemní provoz v sousedním Německu a současně ji využívala jako odposlechovou stanici, případně rušičku signálu.

Doposud platí, že je zde s ohledem na minulost přísně střežené pohraniční zóny přísně zakázán pohyb mimo turistické trasy.

Chalupská slať.

FOTO: Dagmar Roubalová

Za kašpárkem?

Kašperské Hory jsou další turisticky vyhledávanou lokalitou. Za návštěvu stojí jistě místní hrad Kašperk, který nechal postavit Karel IV. pro ochranu zdejších nalezišť zlata. Typická silueta se dvěma věžemi je vidět například z rozhledny, která se nachází na Sedle.

Samotné město Kašperské Hory se nachází na kopci, a to s ohledem na hornickou tradici. Na jeho náměstí pak můžete navštívit muzeum s českými tradičními hračkami. Soukromá sbírka obsahuje tisíce exponátů, například pokojíčky pro panenky, auta, ale i loutky, možná tedy i kašpárka.

Jihočeské moře

Lipno je snad nejznámější prázdninovou destinací v České republice. Vybudovaná oblast nabízí atraktivity pro každého a v jakémkoliv věku. Lipno, největší umělé jezero v České republice, dosahuje ve své délce úctyhodných 44 km.

Vodní ploše se často říká jihočeské moře. Velkým lákadlem pro malé i velké je zde stezka v korunách stromů přístupná od roku 2012. Během prohlídky vystoupáte do výšky 40 m.

Stezka je plně bezbariérová, proto se nemusíte bát vyrazit třeba s kočárkem. Nechce-li se vám pěšky dolů, můžete se svézt toboganem, který je její součástí a vede středem vyhlídkové věže.

Stezka v korunách stromů.

FOTO: Dagmar Roubalová

Většina turistů, kteří se jednou do Šumavy zamiluji, se sem neustále vrací a svou lásku předávají dalším generacím. Nabídnout má opravdu co, a to po celý rok.