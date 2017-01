Můžete dát přednost relaxaci v luxusních hotelových resortech s pohádkovými plážemi nebo objevovat divokou přírodu. Třeba na kajaku nebo autem po terenních cestách, které patří mezi nejnáročnější na světě.

Baobab na Madagaskaru

Kudy na Madagaskar?

Madagaskarská republika leží v Indickém oceánu, od nejbližšího afrického pobřeží (přes Mosambický průliv) ho dělí přibližně 400 kilometrů. Hlavním městem je Antananarivo a nejvyšším bodem ostrova je masiv Tsaratanana (2 876 metrů). Na ostrov létají spoje z Prahy přes Paříž a celková doba letu trvá přibližně 14 hodin. Poplatek za jednorázové turistické vízum do 30 dnů pobytu v destinaci se v současné době pohybuje okolo 25 eur a je možné ho získat při příjezdu na letiště Ivato v Antananarivu.

Při cestách z Evropy není povinné žádné očkování, pokud byste cestovali ze zemí s výskytem žluté zimnice, můžete být vyzváni k předložení potvrzení o očkování na tuto nemoc. Po příletu nezapomeňte na změnu času, v zimním období je rozdíl tříhodinový, v létě dvouhodinový. Na ostrově žijí Malgaši, kteří hovoří malgašsky, pracovním jazykem je pak francouzština. V turistických oblastech si ale vystačíte s angličtinou.

Tradiční malgašská loď na pobřeží

Na ostrově se platí místní měnou Madagaskarská Ariary (MGA), která se skládá ze 100 centů. Bankovky a mince jsou označovány dvojjazyčně – ve francouzštině franky a v malgaštině „ariary“, přičemž 5 franků je 1 ariary.

Na všudypřítomné bankomaty nespoléhejte, naleznete je pouze v hlavním městě a případně v některých dalších větších městech. Platbu kartou navíc nabízí pouze velké supermarkety. Doporučujeme proto vyměnit si peníze ihned na letišti po příletu. Výměnu peněž je totiž nejčastěji nutné uskutečnit v bance, ty však bývají o víkendech a svátcích zavřené. Výhodnější kurz pro směnu nabízí většinou euro, spíše než dolar.

Jedinečné krasové útvary v přírodní rezervaci Tsingy de Bemaraha

Počasí pokaždé jinak

Ostrov leží v tropickém pásmu, slunečnou a teplou dovolenou zde tak můžete strávit po celý rok. Průměrné letní teploty dosahují u pobřeží obvykle 30 °C a v centrální části ostrova 25 °C. V zimě se teploty pohybují okolo příjemných 20 stupňů. Všeobecně se podnebí na ostrově liší podle nadmořské výšky, a je tedy vždy dobré podívat se před cestou, jaké počasí ve které oblasti momentálně panuje.

Na Madagaskaru jsou v období dešťů (nejvýrazněji od ledna do března) vydatné srážky, žádné z nich ale nedosahují na jižní část ostrova, kde je srážek nedostatek, někde je dokonce i polopoušť. Severozápadní a východní pobřeží je ovlivňováno větry z jihovýchodu.

Pohled na ostrov Nosy Be

Západní pobřeží je naopak sušší než východní a málokdy zde prší. Odlišné klima je i na nejvyhledávanějším ostrově Nosy Be, který leží na severozápadním pobřeží a díky masivu Tsararanana tu vládne speciální mikroklima. Ostrov má tropické podnebí a většinu roku je tu jasno, teploty málokdy klesnou pod 25 stupňů. Průměrné nejvyšší teploty se pohybují od 32 °C v lednu, do 29 °C v červenci a srpnu. V listopadu začíná na Nosy Be období dešťů, jedná se však pouze o noční deště, které sílí až v prosinci a lednu.

Nejvyšší turistická sezóna je na Madagaskaru od května do října. Přírodovědci ale také upozorňují, že mimo to je nejvhodnější dobou k pozorování bohaté fauny a flóry období od října do prosince před příchodem dešťů i v jejich počátku a od února do dubna, tedy před jejich koncem. Teplota moře po celý rok neklesne pod 26 stupňů, během léta má v průměru až 29 stupňů.

Hlavní město Antananarivo

Afrika, nebo Asie?

Ač je Madagaskar největším ostrovem afrického kontinentu, během jeho návštěvy si jako v Africe příliš připadat nebudete. Typické žirafy ani slony zde nečekejte, ostrov je domovem několika desítek druhů lemurů (i největšího druhu Indri indri, žijí ve speciální přírodní rezervaci Andasibe) a mnoha endemických ptáků a rostlin.

S Afrikou ho ale pojí savany, pouště a také četný výskyt baobabů. Madagaskar je známý mnoha rýžovými políčky, kterými má zase blíže k Asii. Vzhledem ke zdejší chudobě je totiž rýže základní potravinou Malgašů.

Terasovitá rýžová pole na Madagaskaru

Kam na výlet?

Možností máte hned několik. Vydat se můžete do savany, džungle, na poušť i do stolových hor. Nejvyhledávanějšími pobytovými místy jsou ostrovy Nosy Be a Sainte-Marie. Sem se z hlavního města dopravíte vnitrostátními leteckými linkami. Kromě oblíbených pláží jsou tato místa vyhlášená i pro pozorování velryb. Nosy Be je taktéž známý výrobou aromatické esence ylang-ylang.

Dále si nenechte ujít návštěvu přírodní rezervace Tsingy de Bemaraha s jedinečnými krasovými útvary, národní park Montagne d´Ambre nebo safírovou vesnici Ilakaka v jihozápadní části ostrova. A pokud se vám zasteskne po civilizaci, navštivte třeba hlavní město Antananarivo (zkráceně Tana) a zajděte na unikátní kohoutí zápasy. V Taně můžete nalézt i trochu historie. Velkou atrakcí jsou ruiny palácového komplexu Rova. Na Madagaskar jezdí i mnoho vyznavačů adrenalinu zdolávat populární terenní cestu RN5.

