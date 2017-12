Koh Lanta není rozhodně pro každého. Hledáte-li bujarý noční život, stovky turistický atrakcí a levných masérských salónů, taneční zábavu nebo se chcete v moři projet na nafukovacím banánu, jeďte raději trávit dovolenou jinam – třeba na Phuket nebo Pattayu. Nic podobného na Koh Lantě totiž zatím naštěstí nenajdete, ale to neznamená, že by to byl nudný, pustý ostrov. Jen zde turistický ruch nevyrostl do takových rozměrů jako jinde.

Koh Lanta je tím pravým místem pro ty, kteří chtějí na dovolené odpočívat.

FOTO: shutterstock.com

Okouzlující zlaté písky dlouhých lantských pláží

Vyhlášené jsou zejména místní pláže s perfektním pozvolným vstupem do vody a vlnami, které jsou po většinu roku sympaticky malé. Při koupání se určitě tísnit nebudete. Pláže jsou rozlehlé a jsou přesně takové, jaké si v tropickém ráji představujete – včetně kokosových palem sklánějících se směrem k mořské hladině, se zavěšenými houpačkami. Spíše než řady slunečníků očekávejte několik místních barů, v nichž vám za přijatelnou cenu nabídnou koktejl nebo chlazené thajské pivo značky Chang. Vy si tak budete moci nerušeně vychutnat vše, co k pohodlné dovolené patří.

Jemný písek, čisté moře a palmy všude kolem… Tak si představuje dokonalou dovolenou nejeden turista.

FOTO: shutterstock.com

Divoké útesy i vnitrozemí

Ani dobrodružnější povahy se na Koh Lantě nudit nebudou. Kromě pláží a luxusních západů slunce nabízí tento poměrně velký ostrov řadu míst, jež by oku zvídavého turisty neměla uniknout. Většinu vnitrozemí pokrývá nepropustná džungle a silnici lemují malé vesnice, kde domorodci žijí klidným ostrovním životem. Většina z nich se živí rybářstvím a vyznává islám.

Západ slunce je na ostrově Koh Lanta obzvlášť fotogenický.

FOTO: shutterstock.com

Na ostrově najdete několik zajímavých mešit, ale honosné stavby nečekejte. Mnohem více vás okouzlí mangrovové porosty na jihu ostrova kousek od národního parku, ve kterém se tyčí velkolepý maják, a pohled na jedny z nejdivočejších útesů, jaké můžete v Thajsku spatřit.

Většina vesničanů se živí tradičním rybolovem.

FOTO: shutterstock.com

Budete-li mít štěstí, zúčastníte se jednoho z mnoha místních festivalů. K nejznámějším patří festival Laanta Lanta, konaný většinou v březnu či dubnu. Je to veselice podobná naší matějské pouti se vším, co k ní patří – včetně dobrého jídla, střelnice, hudebních vystoupení a dalších atrakcí.

Je libo čerstvé mořské plody?

Na Lantě můžete ochutnat většinu klasických jídel thajské kuchyně, od kari omáček až po polévku tom yum nebo třeba oblíbené smažené nudle posypané arašídy, zvané pad thai. Největší radost ale budou mít milovníci mořských plodů. Ty jsou k dostání vždy čerstvé, levné a v množství, o kterém se suchozemci nesnilo ani v těch nejdivočejších snech.

Jedním z klasických thajských jídel, které tu můžete ochutnat, je pad thai. Smažené nudle posypané arašídy.

FOTO: shutterstock.com

Sever ostrova, část, kam přijedete nejdříve, je i jeho centrem. Kromě mořských restaurací je kousek od přístavu v městečku Saladan několik obchodů a tržiště, kde seženete vše potřebné pro ostrovní život.

Výlety na okolní ostrovy

Z Koh Lanty můžete jednoduše vyrazit i na další místa v okolí. Jedním z nejnavštěvovanějších je pouhou hodinku člunem vzdálený ostrov Koh Phi Phi. Turisté však mohou z Lanty podniknout i výlety na menší a méně známé ostrůvky, které lákají návštěvníky ideálními podmínkami na potápění nebo šnorchlování. Zajímavostí také je, že se na Koh Lantě i Koh Phi Phi nacházejí české potápěčské základny, takže jste-li milovníci tohoto sportu, očekávejte pohodlné zázemí a plnou podporu v našem jazyce.

Lodní výlet na sousední ostrov Koh Phi Phi rozhodně stojí za to.

FOTO: shutterstock.com

Koh Lanta je zkrátka perfektní mix pohodlí a klidu. Necelé dvě hodinky cesty minivanem z letiště v Krabi a ocitnete se v tropickém ráji. Jako první ho objevili turisté ze Švédska a začali sem více jezdit v průběhu 80. let. Dodnes je na Koh Lantě švédská komunita hojně zastoupená. Ale místa je i v sezóně stále dostatek pro všechny a návštěvu této perly Thajska mohu jenom doporučit.

Koh Lanta ukrývá i v dnešní uspěchané době nádherné utajené poklady, které davy turistů zatím neobjevily.

FOTO: shutterstock.com