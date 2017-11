Za sladkostmi na Manhattan

Dominique Ansel Bakery je malá, nenápadná cukrárna na Spring Street ve spodní části Manhattanu. Člověk by si jí skoro nevšiml, kdyby se po chodníku nevinul zástup lidí netrpělivě čekajících na slavnou newyorskou specialitu. Takzvaný cronut je nevídaně lahodný zákusek, který se svým tvarem podobá donutu, ale upečený je z křehkého croissantového těsta. Cukr, ve kterém je obalen, a krémová náplň se postarají o to, že budete upatlaní až za ušima, ale obětovat necelých 6 dolarů a vyzkoušet tuto americko-francouzskou lahodu za to rozhodně stojí.

Dominique Ansel Bakery se pyšní výrobou newyorské lahůdky nazvané cronut.

FOTO: Archiv autorky

Jen o pár ulic výše, konkrétně na Bleecker Street ve čtvrti Greenwich Village, najdete další roztomilou pekárnu. Magnolia Bakery proslavil seriál Sex ve městě, ačkoli se objevila pouze v jednom záběru. V devadesátých letech právě díky této scéně odstartovalo cupcakové šílenství, které trvá až dodnes, a tak se opět připravte na pořádnou frontu. Určitě ale nemusíte zůstat jen u cupcaků. Také banánová pěna či ovocný cheesecake se v pekárně Magnolia Bakery těší velké slávě. Bude-li dobré počasí, využijte nádherného parku Bleecker, který leží jen přes ulici, a vychutnejte si dortíky na jedné z tamějších laviček.

Pekárnu Magnolia Bakery proslavil kultovní seriál Sex ve městě.

FOTO: Archiv autorky

Ráj jménem Smorgasburg



Festival Smorgasburg, který probíhá v Brooklynu a Williamsburgu každou sobotu a neděli od dubna do října, musí přijít na itinerář všech milovníků jídla, kteří se do New Yorku chystají. Ačkoli se stánky každý víkend obměňují, vždy zde najdete nabídku pokrmů, která uspokojí naprosto všechny vaše chutě. Těšit se můžete na široké spektrum od ústřic přes tradiční zmrzlinu, veganské stánky až po farmářské produkty. Na rozdíl od většiny food festivalů je navíc vstup na Smorgasburg naprosto zdarma.

Na vzduchu chutná nejlépe! A pro newyorský food festival Smorgasburg to platí dvojnásob.

FOTO: Archiv autorky

Skočte si na drink do baru v telefonní budce



Představte si, že se procházíte čtvrtí East Village. V suterénu jednoho domu v ulici St. Mark's Place zahlédnete ne zrovna líbivé bistro. Uvnitř uvidíte posprejované zdi, dvě televize zavěšené u stropu a několik zaměstnanců servírujících hot dogy, hamburgery a další rychlé občerstvení. Z jakéhosi důvodu ale vedle plechového pultu stojí červená britská telefonní budka… Gratulujeme! Právě jste objevili vchod do tajného baru Please Don't Tell (v překladu Prosím, neříkat).

Ulice čtvri East Village přímo vybízí k tomu, abyste v nich pátrali po tajemném baru Please Don´t Tell.

FOTO: shutterstock.com

Abyste se dostali dovnitř, je potřeba zvednout sluchátko a na otáčivém číselníku vytočit jedničku. Během chvilky vám na druhé straně budky otevře hosteska dveře do jiného světa, který vypadá částečně jako učebna lektvarů z Harryho Pottera a částečně jako finská sauna. Prostor je maličký – tak pro pět stolků a několik židlí u baru. Za drink zaplatíte okolo 15–20 dolarů, ale za tuto lehce přemrštěnou cenu nedostanete pouze obyčejné Mojito či Piña Coladu.

Barmani v klubu Please Don´t Tell dokážou namíchat takové koktejly, jaké jste v životě ještě neochutnali.

FOTO: shutterstock.com

Barmani, už od pohledu „profíci“, si mezi sebou začnou svižně střídat kromě lahví s alkoholem i několik broušených lahviček s tajnými přísadami, sem tam rozklepnou do skleničky vajíčko, přidají lžičku jogurtu či marmelády a servírka vám přinese koktejl, jaký jste ještě neochutnali.

Nejlepší burger v New Yorku

Kde jinde hledat výborné hamburgery než v Americe, a právě New York je znám pro ten úplně nejlepší. Má to však jeden háček – zeptáte-li se sta lidí, kde ho najít, dostanete pravděpodobně sto různých odpovědí. Vyhodnocení necháme čistě na vás, doporučujeme ale začít těmito třemi restauracemi.

Při návštěvě New Yorku rozhodně nezapomeňte ochutnat pravý americký burger. Ostatně kde jinde, že?

FOTO: shutterstock.com

Newyorská ikona Shake Shack je sice fastfoodový řetězec s několika pobočkami napříč USA, kvalitou a vynikající chutí však předčí mnoho klasických restaurací. Určitě nešlápnete vedle, pokud ochutnáte slavný ShackBurger s jejich tajnou omáčkou a k objednávce si přidáte hranolky se sýrovou omáčkou. Mnozí totiž říkají, že jsou ještě lepší než jakýkoli burger.

Shake Shack vyvrací zažité mýty o fastfoodových řetězcích. Kvalitou a chutí totiž předčí mnoho tradičních restaurací.

FOTO: shutterstock.com

Restaurace Burger Joint se nachází v lesklém, mramorovém lobby luxusního hotelu Le Parker Meridien na 56. západní ulici. Neonové logo hamburgeru vás uvítá hned za tlumeně osvětleným koridorem, a jen co odhrnete těžké závěsy, objevíte restauraci, která vás bude svým vzhledem pravděpodobně šokovat. Stěny pomalované fixy od návštěvníků, ze stropu visící holé žárovky a plechové stoly s dřevěnými lavicemi však ani trochu neubírají na kvalitě místních hamburgerů, a tak si běžně budete muset vystát i hodinovou frontu.

Další „povinnou” burger zastávkou by se měla stát restaurace Burger Joint. Nejen kvůli kvalitnímu jídlu, ale i neotřelému interiéru.

FOTO: Archiv autorky

Vyhlášený hamburger Black Label v Minetta Tavern vás vyjde téměř na 30 dolarů, ale věřte tomu, že stojí za každý cent! Milovníci masa jistě ocení, že kromě klasického mletého hovězího najdou mezi houskami ještě kus steaku, křehký brisket a obrané maso z pečených žeber. Raději si však udělejte rezervaci – není divu, že je tato restaurace v ulici MacDougal věčně plně obsazená.