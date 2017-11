Las Vegas se na severním okraji Nevadské pouště rozkládá jako pověstná fata morgána. Poušť, zasahující do okrajových částí, ustupuje velkoměstu, které zdobí vyšňořené hotely s fontánami, přepychovými restauracemi a samozřejmě kasiny, z nichž místní provozovatelé rýžují více než 300 miliónů korun denně. Zní to jako ráj pro všechny, kdo mají rádi hazard a neřízené utrácení. Las Vegas se přitom může stát místem zajímavé dovolené, při níž ani jedno kasino nenavštívíte.

Casina jsou symbolem Las Vegas. Blikající světýlka automatů a svištění rulet přitahuje milióny hráčů z celého světa.

FOTO: shutterstock.com

Malý velký Strip

Představy, že ve Vegas přijdete i o peníze, které vůbec nemáte, se pravděpodobně zbavíte při procházce po věhlasném Stripu – hlavní ulici, která ožívá za brzkého soumraku a žije až do ranních hodin. Ano, je plná neónových reklam, turistů i nekonečných řad aut, ale od začátku do konce ji projdete během půl hodiny. Pak vám nezbyde nic jiného než se zase otočit a vyrazit po druhé straně zpět. Pokud nejste závislí na výherních automatech, pokeru nebo ruletě, přijdete na to, že nabídka nočního vyžití se povážlivě ztenčuje. Přesto ale můžete zůstat v centru celou noc a bavit se trochu jiným způsobem.

Na rozlehlém bulváru Strip není o zábavu nouze ani v pozdních nočních hodinách.

FOTO: shutterstock.com

V Las Vegas nebudete mít hlad

Fakt, že Las Vegas je cílovou destinací nepředstavitelného množství turistů, láká do města světoznámé kuchaře. Provozují zde své restaurace a předhánějí se v zisku michelinských hvězd. Paradoxně ovšem třeba i do věhlasného podniku „pekelného“ televizního šéfkuchaře Gordona Ramsayho v hotelu Planet Hollywood můžete vyrazit s pouhými 20 dolary, a přesto si odnesete nezapomenutelný zážitek z klasického amerického burgeru té nejvyšší kvality. Mnohem stylovější je ale třeba podnik Bruxie se svou specialitou – vaflemi s kuřecím masem. Noční návštěvu centra Las Vegas zakončete snídaní v podniku Egg & I, kde servírují vejce na způsoby, o jejichž existenci jste dosud možná neměli ani tušení, a budete spokojeni bez jediného čtvrťáku vhozeného do herního automatu.

Hotel Planet Hollywood ukrývá restauraci věhlasného kuchaře Gordona Ramsayho. Určitě nezapomeňte vyzkoušet tradiční americký burger.

FOTO: shutterstock.com

Lunapark uprostřed města

Další skvělou věcí na Las Vegas je to, jak bezprostředně chce zejména turistům z jiných amerických měst ukázat celý svět. S úsměvem zřejmě přejdete značně zromantizovanou představu o středověkém hradě nebo zmenšeninu Eiffelovy věže. Pokud ale přistoupíte na pravidla téhle hry, během chvíle se dostanete třeba z Itálie na Manhattan a odtud do podmanivých francouzských uliček. Mezitím se můžete svézt na horské dráze a podívat se na celé město z velkého ruského kola.

Je libo Eiffelovku? V Las Vegas je možné vše!

FOTO: shutterstock.com

Nebo se postavte svému strachu a proleťte se volným pádem z vyhlídkové věže Stratosphere. Adrenalinová atrakce Sky Jump ovšem vyžaduje rezervaci předem a nepatří k nejlevnějším – za seskok zaplatíte v přepočtu necelé tři tisíce korun, a abyste si mohli odvážný čin natočit, připočtěte další tisícovku. Odměnou vám nicméně bude překrásný výhled na celé město i jeho ostré hranice s temnou pouští.

Při seskoku z věže Stratosphere se proletíte 250 metrů volným pádem...

FOTO: shutterstock.com

Divoký západ všude kolem

Pokud vás ovšem ubíjí teplo – v létě šplhá teplota v centru až nad čtyřicet stupňů – můžete využít Las Vegas jako základnu, z níž budete vyrážet za celou řadou přírodních i technologických památek. Jako první se samozřejmě nabízí návštěva Hooverovy přehrady. Přes Boulder City se tam dostanete autem za necelou hodinu. Přehrada je nejen překrásnou ukázkou architektury ve stylu art deco, ale také obrovským monumentem, uvnitř kterého se budete cítit doslova nicotní. Samotná procházka po hraně přehrady bere dech, zájemci se ale mohou nechat provést i útrobami a zjistit víc například o tom, proč ani po 80 letech není celá stavba ještě kompletně vytvrzená.

Hooverova přehrada patří mezi sedm technických zázraků USA.

FOTO: shutterstock.com

Další nezapomenutelný výlet čeká v kaňonu Red Rock, kam to trvá také necelou hodinu jízdy. Chvíli si budete připadat jako v kulisách slavných westernovek. Proslulou červenou barvu místních skal způsobila oxidace železa a pěkně zblízka si ji můžete prohlédnout na jednotlivých zastávkách vyhlídkové trasy. Ta čítá přibližně 12 kilometrů a krokem se po ní plouží auta návštěvníků. Na celé řadě zastávek se můžete pustit i do drobného horolezení. Kam se dostanete, záleží na vás. Myslete ale na to, že nahoru to jde vždycky snadněji než dolů.

Přírodní rezervaci Red Rock Canyon ročně navštíví přes milion turistů.

FOTO: shutterstock.com

Posledním místem, kam byste měli při návštěvě Las Vegas zamířit, je bezesporu Grand Canyon. Jednak si užijete pravý americký road trip a jednak uvidíte nejdelší kaňon na světě. Na výlet k pravděpodobně nejhezčímu, tedy jižnímu okraji, se ale dobře připravte, zabere vám totiž celý den. Vzdálenost z Las Vegas činí 450 kilometrů a je nutné počítat i se zpáteční cestou. Odměnou vám ale bude pohled na kaňon z té nejfotogeničtější strany, a pokud vše dobře načasujete, uvidíte i jeden z nejhezčích západů slunce.