Na jihu ostrova v oblasti města Weligama dodnes při projíždění po pobřežní silnici narazíte na desítky kůlů zatlučených v mělkém moři, vybavených jakýmisi sedátky. Rybáři je používali proto, aby nemuseli dlouhé hodiny postávat ve vodě a neplašili si úlovky. Drobné ryby, které připlouvají ke břehu, mají hodně kostí a hodí se zejména k přípravě rybí polévky.

Někteří rybáři stále používají při lovu dřevěné kůly. Často je to však jen pro oko turistů.

FOTO: shutterstock.com

Dnes už rybáři na kůlech ve většině případů ryby nechytají. Přesto je jich kolem pobřeží k vidění stále dost a rádi vám zapózují, když jim zaplatíte. Soukromé aktivity několika desítek „podnikavých“ rybářů jsou možná jediný způsob, jak tuto tradici na jihu Srí Lanky udržet živou. A tak se i vám může poštěstit a přivezete si z dovolené fotografii pro tuto destinaci tolik typickou – skupinku rybářů sedících na kůlech nad mořskou hladinou v zapadajícím slunci.

Typický obrázek, který můžete vidět na Srí Lance.

FOTO: shutterstock.com

Velrybám se u pobřeží Srí Lanky zalíbilo

Zatímco rybaření na kůlech se na jihu ostrova provozuje desítky, spíše stovky let, pozorování velryb je čerstvou novinkou. V podstatě jde o záležitost několika posledních let, ale za tu dobu se už stala velmi vyhledávanou atrakcí. Míst, kde můžete na vlastní oči spatřit největší savce planety – plejtváky obrovské –, není mnoho. Srí Lanka má navíc štěstí, že právě zde se tihle až 30 metrů dlouzí a 170 tun vážící obři objevují v nejpočetnějších skupinách na světě. Z paluby pozorovací lodi můžete obdivovat také vorvaně obrovského, plejtváka Brydeova či elektru tmavou, daří se tu i kosatkám.

Pozorování obřích kytovců v jejich přirozeném prostředí je oblíbenou turistickou atrakcí.

FOTO: shutterstock.com

Lodě vyplouvají z přístavu v Mirisse a délka výletu záleží na tom, jak posádce přeje štěstí a jak rychle obří kytovce na moři najde. Jisté je, že jen doplout k místům, kde se velryby objevují, trvá hodinu a půl. Když k tomu připočtete cestu zpět a minimálně hodinu na pozorování, strávíte na lodi dobré čtyři hodiny. Někdy se však takový výlet může protáhnout i na sedm hodin. V sezóně, tedy od prosince do února, jsou vody kolem pobřeží celkem klidné, ale mimo sezónu, třeba v listopadu, může být taková jízda nejen adrenalinovým zážitkem, ale i zatěžkávací zkouškou pro váš žaludek. I tady se samozřejmě může stát, že se do přístavu vrátíte s nepořízenou, aniž byste jakoukoli velrybu zahlédli. Slušnější společnosti v takovém případě vracejí polovinu ceny výletu.

Výletní loď vás bezpečně dopraví k místům, odkud lze velryby pozorovat.

FOTO: shutterstock.com

Ohrožené želvičky vracejí do přírody

Jihozápadní pobřeží Srí Lanky je známé také výskytem obřích mořských želv. Protože se jedná o velmi ohrožené druhy, existuje například v oblasti Kosgoda několik líhní, kde se snaží karety a kožatky zachraňovat. Například do centra Sea Turtle Conservation Project přinášejí sběrači želví vejce z okolních pláží. Líheň je od nich vykupuje za cenu o něco vyšší, než se platí na černém trhu, kde by vajíčka navzdory všem zákazům skončila jako kulinářský artikl pro místní domácnosti nebo restaurace.

Centrum Sea Turtle Conservation Project pomáhá se záchranou ohrožených mořských karet a kožatek.

FOTO: shutterstock.com

Vejce se zahrabou do písku přímo ve stanici. Po vylíhnutí pak malé želvičky putují do betonových bazénků, odkud se asi po třech dnech v noci vypouštějí do moře.

Vajíčka mořských želv se v záchranné stanici zahrabávají přímo do písku.

FOTO: shutterstock.com

Každá líheň má i několik dospělých želv na ukázku. Turistům se centra snaží vysvětlit nejen svoji činnost, ale také problematiku ochrany želv. Zmiňují také nebezpečí, která na želvy po celý jejich život čekají. Stále častěji jsou ohrožovány znečištěním a odpadky, které plavou v moři. S tím souvisí řada zranění a postižení zvířat, která by ve volné přírodě nepřežila, a tak skončí v péči některé ze stanic. I takové chovance s hendikepem můžete v Kosgodě spatřit. Vstupným zaplaceným v kterékoli líhni přispíváte k chodu centra i na záchranu dalších mořských želv.

Malé želvičky se po vylíhnutí vypouštějí do moře.

FOTO: shutterstock.com

Ukázková romantika a koupání po celý rok



Na Srí Lance se teplota vzduchu po celý rok pohybuje kolem 28 stupňů. Jediné, na co je třeba si dát pozor při plánování cesty, jsou monzunové deště, které zasahují vždy jen západní nebo východní část ostrova. Vždy je tedy na jedné polovině ostrova slunečno. Na západě se od hlavního města Colomba po celém pobřeží na jih táhne jedna nepřetržitá mnohakilometrová písečná pláž, kterou omývá průzračně modré klidné moře. Úchvatný je na této straně ostrova západ slunce. Přímo z pláže pozorujete sluneční kotouč, který se noří do vody. Prostě správná dovolenková romantika.

Romantický západ slunce na pláži.

FOTO: shutterstock.com