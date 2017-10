Indonésie se skládá z více než sedmnácti tisíc ostrovů, které jsou roztroušené od západu na východ, od Indického oceánu až po Tichý oceán. Vzhledem k tomu, že od australských břehů je to co by kamenem dohodil, bývají cílem především australských turistů. Stojí za to podívat se i jinam než na populární Bali, kam v současnosti míří cestovatelé z celého světa. Každý z ostrovů je jiný, na každém z nich žijí lidé jiné povahy, někdy i jiného náboženství. Někteří se navracejí ke svým kořenům, jiní dávají přednost nové době. Ale milí jsou indonéští obyvatelé všude.

Nejen populární Bali, ale i další indonéské ostrovy mají co nabídnout.

Panáka si tady nedáte

Mnoho cestovatelů se rozhodne prozkoumat Jávu nejen proto, že většina letadel ze světa do Indonésie směřuje na jakartské letiště. Jakarta, hlavní město tohoto státu, je v jakémsi pomyslném centru Indonésie. Doporučuje se ji ale raději vynechat. Patří k nejošklivějším a nejšpinavějším městům v Asii a k vidění v ní není nic kromě mešity Istiqlal, která pojme až sto dvacet tisíc věřících, a Monasu, Národního monumentu, symbolu indonéského boje za nezávislost. Lepší je vydat se do Yogyakarty, které se také říká město batiky a je situovaná přibližně ve středu ostrova.

Yogyakarta stojí rozhodně za návštěvu. Naopak v hlavním městě Jakartě se dlouho nezdržujte.

Málokdo ví, že je jediným městem v Indonésii, kde byla vláda formálně ponechána místnímu sultánovi, od roku 1998 je to sultán Hamengkubuwono X. Mimochodem náš houslový virtuos Jaroslav Svěcený měl tu čest se s ním seznámit. V „Džože“, jak se městu familiárně říká, se podívejte na Královský a Vodní palác. Leží v centru a celkem pohodlně se k nim dá dojít pěšky. Můžete navštívit také dva chrámy, kterých si Indonésané nadmíru cení: Borobudur, jenž je největším buddhistickým chrámem na světě a mnozí ho považují za jeden z divů světa, a hinduistický Prambanan.

Borobudur je největším buddhistickým chrámem na světě a místní ho považují za jeden z divů světa.

Oba chrámy představují jakési memento doby, kdy ještě Jávu neovládali muslimové a jejich náboženství. Pokud k chrámům nedaleko za městem směřuje osamocený cestovatel, je třeba vzít si taxi. Je levné, ale ještě levnější je becak, kočárek s lavicí pro dvě osoby, který táhne domorodec zuřivě šlapající do pedálů svého bicyklu. Sveze vás za pouhých dvacet korun českých (což je 10 000 rupií).

V místní dopravě má své nezastupitelné místo becak.

K lákadlům Jávy patří také činná sopka Bromo. Její návštěva po ránu, kdy se kolem vás válí mlha a tma pomalu ustupuje, by mohla být romantická, kdybyste nešli v zástupu dalších desítek zvědavých turistů… Kdo je unavený, může se za malý peníz svézt na mule, je jich kolem i s domorodci lačnými výdělku dost a dost. Mimochodem ti, kdo jsou zvyklí se na cestách „dezinfikovat zevnitř“, by měli být připraveni na to, že na Jávě nekoupí ani kapku alkoholu. Snad jen pivo… To muslimové nezakazují.

Na stále činnou sopku Bromo se můžete vydat po svých nebo na hřbetě muly.

Poslední draci na Zemi

Při toulkách Indonésií nelze vynechat ostrov Flores. Vždyť nedaleko něho, na ostrovech Komodo a Rinca, žijí poslední draci na Zemi. Název dostal od prvních kolonistů, znamená to něco jako „ostrov plný květin“. A takový skutečně je, kvetoucí a celý zelený! Pokud se chcete vydat za draky neboli varany komodskými, měli byste si zařídit výlet sami, protože místní cestovní agentury si účtují horentní sumy. V přístavu, který tvoří několik jen chatrčí, lze usmlouvat loďku za 500 000 rupií (1000 Kč). Pokud vás ale bude víc, peníze mezi sebe rozpočítáte. Cesta je to nádherná, jako byste proplouvali třetihorami, mezi ostrůvky legračně vystrčenými z moře…

Národní park Komodo připomíná třetihorní krajinu.

Na ostrově Rinca (kde sice zaplatíte vstup a průvodce, ale peněženku vám to neutrhne) to bývá s draky trochu problém. Ale místní si naštěstí pěstují skupinku domestikovaných ještěrů, kteří přežraní chrápou pod kuchyní. A ty si můžete prohlédnout pěkně zblízka. Pozor, jsou však velmi nebezpeční. Když svou kořist (klidně i člověka) kousnou, dostane se jí do těla jed, který ji rozežírá zevnitř. Pak ji varani sledují a za nějakou dobu, když už je oběť „zralá“, ji sežerou. Protijed neexistuje!

Varan komodský je nebezpečné zvíře a není příliš radno si s ním zahrávat.

Ale zpátky na Flores. Během pár dní projedete ostrov ze západu na východ, uvidíte sopku Kelimutu a sopečná jezera tří barev. Velkým zážitkem je návštěva domorodých vesnic s rituálními stavbami Ngadu a Bhaga, což jsou mužské a ženské symboly plodnosti. Všichni místní jsou křesťané, ale praktikují staré animistické rituály. Ještě donedávna turisty neznali, dnes už ženy tkají ostošest všelijaké látky a nabízejí je příchozím. Všude se motají psi, ale raději nechtějte vědět, na co je chovají.

Jezera tří barev na ostrově Flores jsou jedním z největších turistických lákadel.

Poslední zastávkou na Floresu může být město Maumere. Můžete zde přebývat v jednoduchém bungalovu, široko daleko ani živáčka. Oceán i slunce budou jen pro vás. Chcete zážitky, ale i klid a pohodu? Zapomeňte na Bali a vydejte se na indonéský ostrov Flores.

Pokud si chcete užít božský klid a liduprázdné pláže, indonéské ostrovy jsou pro vás to pravé.

