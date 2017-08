Šlápněte si na hvězdy

Snad kamkoli vaše noha zabloudí, tam před vámi vstoupili slavní režiséři a herci. Nejlepší je začít v epicentru filmové slávy na Hollywood Boulevard. Ze sedmikilometrového bulváru vás budou nejvíce zajímat dva kilometry kolem Walk of Fame neboli chodníku slávy. V dlažbě jsou umístěny hvězdy se jmény kulturních legend. Vedle Johna Waynea a Céline Dion najdete medvídka Pú nebo Alfreda Hitchcocka a kolem dvou a půl tisíc dalších. Před Čínským divadlem jsou dokonce k vidění otisky slavných filmových postav, jako třeba robotů R2-D2 nebo C-3PO z Hvězdných válek.

Na sedmikilometrovém chodníku slávy mají svou hvězdu ti, kteří v kulturním světě něco znamenají.

Vysoko nad městem

Na chodníku slávy projdete kolem hvězd, užasnete nad věrohodností animátorů představujících herecké hvězdy, a na nedalekém kopci se pak hvězd dokonce dotknete. V Griffithově observatoři najdete dechberoucí vizualizace vesmíru, třeba ve výstavní síni Leonarda Nimoye (pan Spock ze seriálu Star Trek), anebo Foucaultovo kyvadlo, které prostým kýváním dokazuje rotaci naší planety. Až vám z toho všeho vyhládne, není nad dort a kafe v kavárně Na konci vesmíru, která patří proslavenému šéfkuchaři Wolfgangu Puckovi. Nezapomeňte ale fotit! Kromě legendárního nápisu HOLLYWOOD uvidíte celé Los Angeles jako na dlani.

Griffithova observatoř nabízí kromě poznávání vesmíru i výhled na celé Los Angeles.

K celebritám na návštěvu

Někde mezi všemi těmi domy pod vašima nohama bydlí skuteční hollywoodští herci. Nedoufejte, že je potkáte. Mnohem lepší je naskočit na jeden z organizovaných autobusů a objet i s výkladem sídla celebrit, jako je Ringo Starr, Ozzy Osbourne, Tom Cruise nebo Justin Bieber a Elton John. Blíž se ke svým oblíbencům nedostanete, ale aspoň uvidíte, jak bydlí – a to stojí za to!

Speciálně upraveným autem se můžete vydat k obydlím těch nejslavnějších rezidentů, a mít tak své oblíbené hollywoodské herce na dosah.

Na místě činu

Snad ještě větší vzrušení čeká na filmového fanouška v Universal Studios, kde se filmy točí a zároveň tam jsou pro návštěvníky připravené specializované atrakce z filmových kulis a technologií. Podíváte se mezi rekvizity z Jurského parku, Čelistí, King Konga nebo Války světů, Psycha a Živých mrtvých či Návratů do budoucnosti. Chcete to všechno důkladně prozkoumat? Rezervujte si alespoň den volného času.

Během návštěvy Universal Studios je možné všechno. Třeba potkat výpravu přímo z Jurského parku.

Umělecká noc

Objevovat Los Angeles je odměnou samo o sobě. Může se vám stát, že při bloumání po městském centru narazíte na The Last Bookstore, antikvariát, který spíš připomíná svatyni papírových knih. S tím byl také založen na protest proti tlaku internetového prodávání knih, které donutilo spoustu malých knihkupectví zavřít. Nejlepší je vypravit se tam večer druhý čtvrtek v měsíci, když probíhá akce Downtown Art Walk. Během ní jsou galerie, knihkupectví a historické budovy otevřeny zdarma dlouho do noci pro všechny, kteří mají zájem o „neviditelné“ Los Angeles a jeho vycházející umělecké hvězdy.

Staré dobré L. A.

Samostatný výlet si zaslouží jedna z nejstarších komerčních budov v LA, Bradbury Building z roku 1893. Byť se to nabízí, nenese jméno spisovatele Raye Bradburyho, ale magnáta z konce 19. století, Lewise L. Bradburyho. Prostorný interiér plný honosných pavlačí, ocelových schodišť a zábradlí posloužil jako kulisa nejednomu filmu. Ovšem nejvíce budova zazářila v kultovní sci-fi Blade Runner režiséra Ridleyho Scotta. Bradbury Building je jedním z nejautentičtějších míst, kde na vás dýchne více než století staré Los Angeles.

Atmosféru starého Los Angeles zažijete jen v Bradbury Building postavené v roce 1893.

Do vesmíru a zpět

Mnohem mladší časy vás osloví v California Science Center. Popularizace vědy tvoří většinu výstavy, ale pro našince představuje zlatý hřeb programu raketoplán Endeavour, který naposledy vzlétl do vesmíru v květnu 2011, a stal se tak předposledním aktivním raketoplánem. Po vyřazení do výslužby byl převezen do L. A. a vystaven. Na místě svého posledního odpočinku naplňuje návštěvníky posvátným úžasem nad ožehlým plátováním a probouzí touhu po dobrodružství.

Prohlédnout si zblízka raketoplán Endeavour je životním zážitkem nejen pro fandy vesmíru.

Skvělé divadlo

A právě to Los Angeles je – velké dobrodružství. Až se nabažíte konkrétních míst, můžete se vypravit do jedné z mnoha čtvrtí, které městu dodávají jiskru americké integrace. Z Malé Arménie zajeďte do Chinatown, z Malého Japonska do Tehrangeles (neboli Malého Teheránu), z židovské čtvrti Fairfax do Malého Bangladéše a tak podobně. Čím více času na město budete mít, tím více tváří vám předvede, a nakonec jako spokojený divadelní návštěvník odjedete, abyste na představení jménem Los Angeles nikdy nezapomněli.

Při pohledu na autentickou ulici v Chinatown si nebudete jistí, zda se ještě vůbec nacházíte v USA.

