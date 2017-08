Ačkoli Sydney, ležící na východním pobřeží ve státě Nový Jižní Wales, není hlavním městem Austrálie, drtivá většina slavností a zajímavých událostí se odehrává právě zde. Nahrává tomu nejen jeho rozloha, ale především počet obyvatel, který se během posledních let vyšplhal k pěti miliónům.

Ačkoli Sydney není hlavním australským městem, o zábavu tu určitě nouze není. Ohňostroje nad slavnou Operou jsou světoznámé.

FOTO: shutterstock.com

Splynutí rychlého městského života s uvolněnou přírodou se odráží i na životním stylu místních lidí. Značkové obleky a striktnost byznysmenů v centru střídá pohodový styl volných tílek a žabek spolu s širokým úsměvem a životním heslem „no worries“.

Na plážích to žije

Představte si, že právě sedíte na Bondi Beach, jedné z nejvyhlášenějších pláží v Sydney. Pár metrů za vámi se tyčí výškové budovy, vy ale na tváři cítíte mírný mořský vánek. Ten ještě umocňuje nádherný výhled na pobřeží pokryté jemným pískem a průzračné moře se zvukem lámajících se vln. Na nich vesele dovádí pár surfařů, pro které je Tasmanovo moře omývající břehy Sydney jako stvořené. Vpravo na konci pláže najdete zdejší atrakci – ve skále vytesaný bazén Icebergs, do kterého se s každým větším nárazem vlny vlije osvěžující mořská voda.

Bazén Icebergs na pláži Bondi Beach je místní aktrakcí. Vodu do něj pravidelně přilévají vlny Tasmanova moře.

FOTO: shutterstock.com

Už při pouhé procházce po městských plážích, kterých je tu velké množství, vám moře nabídne úchvatnou podívanou – delfíny vyskakující nad mořskou hladinu, velryby pomáhající svým mláďatům na jejich migrační cestě, pomalu plující rejnoky, a dokonce i ty vyhlášené žraloky, kteří čas od času připlavou, aby předvedli svou majestátnost. A pokud cestou dostanete hlad nebo vám z toho vzrušení prostě jen vyschne v krku, na plážích najdete velké množství barů a restaurací se širokým spektrem pochoutek od čerstvě ulovených mořských plodů až po místní vyhlášené burgery.

Když budete mít štěstí, můžete i z městských pláží pozorovat majestátní velryby.

FOTO: shutterstock.com

Lodí do ráje

Lodě jsou v Sydney běžným prostředkem hromadné dopravy. Z jejich paluby si můžete užít ohromující pohled nejen na krásné pobřeží, ale také na mnohé podvodní živočichy, kteří vás celou cestu doprovází. Vyhlášenou trasou je loď mířící na nejkrásnější pláž Austrálie – Manly Beach.

Manly Beach je považována za nejkrásnější pláž Austrálie. Posuďte sami.

FOTO: shutterstock.com

Během cesty plujete celou dobu podél pobřeží, což umožňuje objevovat nová zákoutí, krásy nedotčené přírody a lákavá místa, která následně můžete důkladně prozkoumat. V cílové zastávce tohoto „ferry“, jak místní loď nazývají, vás čeká nádherně bílý písek, křišťálově čistá voda, velké množství surfařů a především spousta restaurací a barů s výhledem na panoramata, na která do konce života nezapomenete.

Na Manly Beach míří pravidelně turistická loď zvaná „ferry“.

FOTO: shutterstock.com

Vzhůru do ruchu velkoměsta

Pokud už přece jenom máte přírody dost, anebo jste spíše typ milující ruch města, i pro vás bude mít Sydney své kouzlo. Centrum je specifické svými do nebe čnícími mrakodrapy, které jsou v podstatě všude, kam člověk dohlédne, a velmi připomínají například New York. Samozřejmostí, bez které se pobyt v Sydney snad ani nepočítá, je návštěva Opery v přístavu Port Jackson.

Jeden z nejznámějších pohledů na Sydney – přístav Port Jackson a Opera.

FOTO: shutterstock.com

Světoznámá budova spadající na seznam UNESCO byla navržena dánským architektem Jørnem Utzonem v roce 1956. Několikrát se uvažovalo o přerušení její stavby, především kvůli slavným střešním obloukům, s jejichž náročnou konstrukcí si projektanti dlouhé roky nevěděli rady. A také z důvodu financí, jelikož stavba převýšila téměř desetinásobně svůj původní odhadovaný rozpočet. Naštěstí byla Opera roku 1973 přece jen dokončena a dnes ji každoročně obdivují statisíce návštěvníků.

Budova Opery je zařazena na seznam světového dědictví UNESCO.

FOTO: shutterstock.com

Návštěva Opery přináší ještě jeden zážitek v podobě skvostného výhledu na Harbour Bridge. Tento 75 let starý nejznámější most v Sydney přemosťuje již zmiňovaný přístav Port Jackson. Především v podvečerních hodinách, kdy zapadne slunce a most se rozsvítí, se před vámi otevře fantastická scéna.

Nejznámější most v Sydney – Harbour Bridge – je nejlepší navštívit večer, když je efektně nasvícený.

FOTO: shutterstock.com

Nákupy s výhledem

Pokud si člověk chce užít trochu toho nakupování a zároveň si prohlédnout město, měl by rozhodně zavítat do obchodního domu Westfield. Kromě velkého množství obchodů a kaváren skýtá Westfield raritu – věž s rozhlednou, ze které máte centrum Sydney jako na dlani.

Z věže obchodního domu Westfield je nádherný výhled na celé centrum města.

FOTO: shutterstock.com

Kousek přírody v srdci města

Řada obyvatel Sydney, studentů i rodin s dětmi netouží být denně na pláži. Pro ně byl v centru města vybudován Hyde park. Na rozlehlém prostoru se prohání nespočet druhů zvířat a ptactva. Můžete je pozorovat z některé z četných laviček či si přinést deku a udělat si pohodlí na trávě. Tak jako většina místních, pro které je toto místo zelenou oázou klidu.

I Australané mají svůj Hyde park. Obrovská zelená oáza uprostřed města slouží k odpočinku i ke sportovním aktivitám.

FOTO: shutterstock.com