Na březích jezera Wakatipu dlouhá chvíle nehrozí

Srdce Jižního ostrova nadchne každého milovníka přírody. Co se týče palety možné zábavy v téměř panenské přírodě, je město Queenstown naprostým unikátem. Tato kolébka bungee-jumpingu leží na samém břehu desítky kilometrů dlouhého jezera Wakatipu. Jezero křižují výletní lodě rozličné velikosti. Některé z nich, když počasí dovolí, umožňují krátké zastávky na koupání nebo piknik. Nic se však nevyrovná večerní vyjížďce historickým parníkem TSS Earnslaw, který brázdí vody jezera už více než sto let.

Jezero Wakatipu se táhne desítky kilometrů podél rozeklaných hor i zelených lesů.

FOTO: shutterstock.com

Cesta z města vede na alpské svahy

Bezprostředně za Queenstownem se k nebi zdvihají příkré stěny novozélandských Alp. Kousek od centra města vyváží oblíbená kabinová lanovka návštěvníky na jeden ze svahů hory Ben Lomond. Zpět do města se dá sejít pěšky a užívat si širé výhledy do dáli. Nebo si na osmisetmetrové svažité dráze můžete zkusit řídit bezmotorové vozítko, které se pohybuje jen díky zemské přitažlivosti a příkrému svahu. Kolem Queenstownu i na protějším břehu jezera nabízí odpočinek řada farem. Farmaření zde má sice jen stopadesátiletou tradici, o to více však místní respektují přírodu i svá zvířata. I díky tomu agroturistika na Novém Zélandu jen kvete.

Pokud netrpíte závratí, vydejte se na horu Ben Lomond lanovkou z Queenstownu.

FOTO: shutterstock.com

Místo, do kterého se zamilovali filmaři

Na březích jezera Wakatipu, pouze 45 minut od Queenstownu, se u městečka Glenorchy rozkládá dechberoucí krajina, jíž dominují prastaré bukové lesy a nekonečně dlouhé horské hřbety a údolí. Není divu, že se do ní zamilovali filmaři, kteří tu točili řadu scén Pána prstenů nebo Letopisů Narnie. Tato část Jižního ostrova je jako stvořená pro vyjížďky na koních, zároveň se zde nalézají i jedny z nejlepších tras pro pěší turistiku na Novém Zélandu.

Pohádková krajina v oblasti Glenorchy je ideálním místem pro turistiku, ať už na koni, nebo po svých.

FOTO: shutterstock.com

Pro dovádění na kajaku nebo kánoi je vhodná řeka Dart River, která především blízko svého ústí do jezera tvoří křivolaká bludiště ramen s množstvím ostrůvků. Nejpodmanivější kout zdejší přírody nese příznačně jméno Paradise (Ráj). „Toto je Středozem, jak jsem si ji vždy představoval,“ prohlásil o oblasti Paradise Sir Ian McKellen, představitel Gandalfa z filmové trilogie Pán prstenů, když úchvatné místo osobně navštívil.

Divoké útesy jsou protkané kilometry vodopádů

Z Queenstownu je také snadno dostupná světoznámá pobřežní fjordová oblast Milford Sound, kterou držitel Nobelovy ceny za literaturu Rudyard Kipling nazval osmým divem světa. Rozhodně stojí za to udělat si sem jednodenní výlet. Z temných mořských vod se zdvihají příkré útesy. Velké převýšení spolu s vydatnými dešti tvoří ideální kombinaci pro vznik vodopádových kaskád – některé soustavy vodopádů svou délkou přesahují jeden kilometr. Přírodní krásy si lze v této části Nového Zélandu vychutnat jak z nebe, tak ze souše nebo z vodní hladiny. Ani mořský svět vám nezůstane skryt. K jeho objevování slouží návštěvníkům podmořská observatoř v Harrison Cove.

Překrásná fjordová oblast Milford Sound je často označována za osmý div světa.

FOTO: shutterstock.com