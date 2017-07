Dominikánská republika leží na ostrově Hispaniola, o který se na západě dělí se státem Haiti. Omývá ji neodolatelné Karibské moře, přesto na vás nečeká jen ucucávání mojita na pláži obklopené kokosovými palmami. Geografická rozmanitost dovoluje návštěvníkům karibské země vybrat si mezi horami, koloniální architekturou a temnými pouštními houštinami. Menu je opravdu pestré…

Na dovolené v Dominikánské republice nemusíte jen ležet na pláži. Karibská země nabízí hory, pouště i nádherné tropické pralesy.

FOTO: shutterstock.com

Cesta za 27 vodopády – pro dobrodruhy

V Dominikánské republice platí: kde jsou hory, tam jsou vodopády. V případě vodopádů v Damajagua si matka příroda dala záležet. Vstup k nim je povolen pouze s průvodcem a od prvního ke dvacátému sedmému vodopádu jsou to čtyři kilometry. Můžete zvolit lehčí trasu a projít jich jen sedm, ale pokud toužíte po dobrodružství, vydejte se s průvodcem až nahoru k poslednímu vodopádu. Návštěva všech 27 vodopádů vám zabere přibližně čtyři hodiny.

Dominikánská republika je zemí vodopádů. Na dobrodružné stezce jich můžete vidět hned 27.

FOTO: shutterstock.com

Afro-karibská kuchyně – pro gurmány

Jedinečný mix masa, rýže a smažených slaných banánů dává gastronomii karibských ostrovů typický ráz, a dominikánská kuchyně je tak věrným obrazem stravování svých sousedů: Haiti, Kuby a Portorika.

Jedním z nejvíce konzumovaných jídel v tradičních restauracích i domovech je Mofongo, pokrm, který Dominikánci ochutnali v Portoriku, když utíkali z vlastní země před režimem diktátora Trujilla. Hlavní ingrediencí je, jak jinak, škrobovitý druh banánů plátano. Ne zcela zralý banán se rozmačká, osmaží a smíchá se solí a česnekem v ikonické nádobě zvané pilón (dřevěný hmoždíř), ve které se také často podává. Takto připravená banánová dobrota se servíruje s masem, nejčastěji vepřovým, anebo se škvařenými vepřovými kůžemi a hovězím vývarem.

Mofongo je tradiční dominikánský pokrm. Zda jde ale o národní poklad Dominikánské republiky nebo Portorika, není dodnes jasné.

FOTO: shutterstock.com

Hádky o právo vydávat Mofongo za svoje národní jídlo jsou mezi Portorikem a Dominikánou dodnes běžné.

Pozorování velrybích námluv – pro romantiky

Nejsou to jen turisté, kteří během evropské zimy míří do teplého Karibiku. Tisíce plejtváků dvouploutvých připlouvají do zálivu Samaná na severu země, aby zde našli svoje partnery a přivedli na svět potomky. Poloostrov Samaná tak nabízí romanticky-zábavnou podívanou. Z lodi můžete (z uctivé vzdálenosti) pozorovat majestátní plejtváky při lenivém relaxu ve vlnách.

Pozorování velryb na volném moři patří k atrakcím, z nichž si turisté odvážejí ty nejkrásnější vzpomínky.

FOTO: shutterstock.com

Kromě velrybího namlouvání Samaná nabízí čisté pláže Canto nebo Rincón a jedinečné dědictví dominikánské gastronomie: Pan de Vieja. Sladký chléb různých příchutí vyrábí po generace ženy z jedné rodiny v rámci firmy D´Vieja. Už dávno se ale nejedná jen o výrobu pro vnuky a sousedy – výrobna sladkých pokušení se proměnila v povinnou zastávku turistů.

Stylová pláž Rincón je pro svou čistotu a zářivě bílý písek vyhledávaným místem k odpočinku.

FOTO: shutterstock.com

Santo Domingo – pro noční živly a milovníky architektury

Santo Domingo je tím místem, které vám jeho obyvatelé nejspíš představí jako, že „nikdy nespí“. A je to pravda. I přes den má ale hlavní město co nabídnout. Prohlídku začněte v centru ve staré čtvrti Zona Colonial, která ohromuje stavbami z období španělské nadvlády.

Noční život mají Dominikánci v krvi. Bary a taneční kluby se tu začínají plnit až pozdě večer.

FOTO: shutterstock.com

Atmosféra živoucí metropole vás rychle vtáhne do svého rytmu. Zvuky dominových kostek padajících na dlážděný chodník před katedrálou a bubny mísící se s klapajícími botami tanečníků merengue jsou typickou zvukovou kulisou Santo Dominga. Jeho obyvatelé milují jen tak posedávat u stolků s deskovými hrami a pozorovat dění.

Oblíbenou kratochvílí místních obyvatel jsou deskové hry, které se hrají u stolků rozestavěných na ulicích měst.

FOTO: shutterstock.com

Hlavními turistickými atrakcemi Santo Dominga (nemluvě o četných barech, tanečních klubech a restauracích) jsou pěší zóna Calle el Conde, katedrála Primada de América a rozsáhlá pevnost El Baluarte del Conde, všechny zařazené na seznam světového dědictví UNESCO.

Katedrála Primada de América je jednou z turistických atrakcí hlavního města Santo Domingo.

FOTO: shutterstock.com

Tanec jako životní styl – pro vášnivé a zvědavé

Dominikána je srdcem latinskoamerického tance. Pro nadané tanečníky, kteří si nemohou dovolit profesionální lekce ve studiu, není nic lepšího než se učit taneční kroky přímo na ulici. Páry mladých lidí oblečených do třpytivých šatů a tenisek krouží okolo kašen a katedrál, zatímco jejich zkušenější kolegové zkouší svoje štěstí rovnou před publikem doprovázení hudebníky v klubech, divadlech a barech.

Tanec patří v Dominikánské republice k národním vášním.

FOTO: shutterstock.com

Nejtypičtějšími hudebními a tanečními styly, které se zrodily v Dominikánské republice, jsou merengue a bachata. Energické merengue doprovázejí africké bubny, harmonika a typické dominikánské nástroje, jako je tambora, dvouhlavý buben vyráběný tradičně z rumového sudu.

Pouliční umělci jsou v ulicích Dominikány vřele vítáni.

FOTO: shutterstock.com

Bachata se jako hudební styl zrodila na venkově v podobě melancholických skladeb o nenaplněné lásce a životě blízkém k přírodě. Dnes je jako tanec i hudební žánr známá po celém světě, především díky dominikánským hudebníkům jako Romeo Santos anebo Juan Luis Guerra. Rytmus bachaty je klidnější než živé merengue a jako párový tanec se podobá tangu či boleru – samá vášeň.