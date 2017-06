Jeho odlehlost znamenala pro souostroví v Jižním Pacifiku velkou výhodu – lidé ho díky tomu osídlili velice pozdě. Evropané Nový Zéland kolonizovali teprve nedávno, víceméně v 19. století. Ale i Maorové, tedy původní obyvatelé, připlouvali z ostatních polynéských ostrovů na svých loďkách patrně až v průběhu 12. či 13. století. Druhým faktorem, který přispěl k zachování panenské přírody, je poměrně řídké osídlení. Na Novém Zélandu, který je svou rozlohou dokonce větší než Velká Británie, jejíž královna je stále formální hlavou státu, žije asi jen 4,5 miliónu obyvatel. Vztah ke své přírodě mají Novozélanďané velmi silný. V zemi vznikla řada národních parků i jinak chráněných území.

Jedním z nejkrásnějších národních parků Nového Zélandu je Tongario.

FOTO: shutterstock.com

Na severu to pořádně vře

Severní ostrov je především o vulkánech, geotermální aktivitě, zatímco Jižní ostrov o horách, jezerech a řekách. Na Severním ostrově se rozkládá nejstarší novozélandský národní park Tongariro, jenž byl založen již na konci 19. století. Dominují mu tři povětšinou spící sopky.

Wai-O-Tapu je oblíbenou turistickou atrakcí. Můžete se zde hodiny procházet kolem tůněk s horkou párou a dýchat vzduch prosycený sírou.

FOTO: shutterstock.com

Severně od Tongarira se nalézá mystické místo Wai-O-Tapu. Na tomto vulkanickém území se můžete zcela pohodlně procházet mezi tůňkami, z nichž stoupá horká pára, bublajícím bahnem a drobnými gejzíry. Člověk se kochá krajinou, která je stále v pohybu, a na svém těle cítí bezprostřední teplo vycházející z hlubin Země. Vzduch je prosycen sirným zápachem. Nedaleko odtud se nachází také centrum maorské kultury – město Rotorua.

Do podzemního nitra ostrova je nejlepší sestoupit v oblasti Waitomo Caves. Rozsáhlý komplex jeskyní a podzemních řek uchvátí netradiční zajímavostí. V temné jeskyni to místy vypadá, jako by nad vámi svítily hvězdy. Může za to hmyz Arachnocampa luminosa, který produkuje světlo.

Fascinující představení se naskýtá v jeskyni Waitomo. Nad hlavou vám nesvítí hvězdy, jak by se mohlo zdát, ale hmyz s názvem Arachnocampa luminosa.

FOTO: shutterstock.com

Úžasné přírodní divadlo na pobřeží

Přibližně uprostřed Jižního ostrova, přímo pod majestátní horou Mount Cook, jejíž vrchol je často zahalen mraky, se nacházejí dvě fascinující jezera Tekapo a Pukaki s tyrkysově modrou vodou, za jejíž zbarvení může působení ledovce. Vyplatí se navštívit i pobřeží, mimochodem i z nejodlehlejšího místa to k němu nemáte dál než nějakých 120 či 130 kilometrů. Výjimečné jsou úzké fjordy s příkrými skalnatými stěnami padajícími stovky metrů do moře v oblasti na jih od Milford Sound. Ze skal stékají potůčky, které se místy mění v romantické vodopády. O vodu tu nouzi nemají. Prší zde skoro nejvíce na světě.

Za překrásně zbarveným jezerem Pukaki se v dálce vypíná majestátní vrchol Mount Cook.

FOTO: shutterstock.com

Pro mnohé cestovatele jedna dobrá zpráva na konec – přestože je novozélandská příroda klimatem divoká, nežijí zde žádná nebezpečná zvířata. Díky specifické izolaci souostroví na něm nenajdete suchozemské hady ani člověku nebezpečné pavouky. Dokonce zde dlouhou dobu existence souostroví nežili ani savci, vyjma těch, kteří moře přeplavali (lachtani) či přeletěli (netopýři).

Jezero Tekapo s tyrkysově modrou vodou obklopuje bohatá vegetace, které se v této oblasti díky podnebí daří.

FOTO: shutterstock.com