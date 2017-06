Každá ze zemí na spojnici mezi Severní a Jižní Amerikou je úplně jiná, proto sem míří jak milovníci luxusní dovolené, tak batůžkáři. Nejméně osídlená Panama láká na nepřeberné množství přírodních krás – zelené hory s vysokými jiskřivými vodopády a bílé písčité pláže na obou pobřežích, dlouhé treky po horských hřebenech či národních parcích, stejně jako dobrodružství v džungli nebo mangrovech.

Dosud málo objevená Panama přináší vše, co si můžete na dovolené přát – nádherné písčité pláže i divokou nespoutanou přírodu.

FOTO: shutterstock.com

Hlavní město s mrakodrapy i lenochody

Panama má přibližně stejnou rozlohu jako Česká republika, ale jen necelé 4 milióny obyvatel. Naprostá většina z nich žije ve stejnojmenném hlavním městě, které samo o sobě není ničím zvláštní, ale dá se v něm strávit pár pěkných dní. Navíc je nutnou přestupní zastávkou pro další cestování. Stejně jako u každého amerického velkoměsta je i panoráma této metropole „ozdobené“ lesknoucími se mrakodrapy.

Panoráma hlavního města Panamy připomíná svou scenérií velká města Severní Ameriky.

FOTO: shutterstock.com

Její ulice vyzývají k nákupům, Panama je však velmi drahá. A ještě dražší než hlavní město je venkov, kde se nachází většina turistických zajímavostí. Rozumné je nakoupit si nedostatkové potraviny už v některém větším městě po cestě, jelikož mléčné výrobky – sýry, přírodní jogurty – nebo maso pak v odlehlých, byť turistických místech nepořídíte.

Pouhých pár desítek minut taxíkem od rušných ulic Panamy leží Metropolitní národní park. Je neuvěřitelné, že z pravé džungle stále vidíte centrum s výškovými budovami, a přitom se vám pod nohama plete želva a na stromech sledujete lenochody, opice a nepřeberné množství druhů ptactva. Park je nezbytnou součástí seznamu „must to see“ – za pouhé 4 dolary si užijete nevídaný kontrast divočiny s civilizací.

Metropolitní národní park leží na dohled od rušných ulic hlavního města. Při pozorování lenochodů tak máte neustále na očích i „džungli” mrakodrapů.

FOTO: shutterstock.com

Historie a zábava v jednom

Město Panama má i jakési historické centrum, lépe řečeno promenádu či pěší zónu. Potkáte se zde s turisty ze všech koutů světa, stejně jako s panamskými rodinami užívajícími si víkend v metropoli. Centrum žije především od středy do soboty, nacházejí se tady všechny hlučné bary, kluby, restaurace a občas dojde i na živé koncerty.

V historickém centru metropole najdete uličky plné veselých domů s barevnými fasádami, které jsou typické pro architekturu Střední a Jižní Ameriky.

FOTO: shutterstock.com

Zajděte i do staré čtvrti Casco Viejo, kde je možné strávit hodiny pouhým vandrováním po ulicích, ochutnáváním místních specialit nebo nákupy v malinkých obchůdcích. Vyplatí se i návštěva tržiště. K nejvyhledávanějším suvenýrům patří panamské klobouky (cena začíná na 20 dolarech, za ty pravé ovšem zaplatíte až desetinásobek), závěsná lůžka hamaky z nejrůznějších materiálů, molas (indiánské látky většinou z okolí ostrovů San Blas), dřevěné nebo kovové šperky. Typickým suvenýrem jsou i barevné misky nebo masky z přírodních materiálů od indiánského kmene Embera. Do kufru by se měla každému vejít také lahev panamského rumu Ron Abuelo.

Při toulkách starou čtvrtí Casco Viejo budete mít pocit, že jste se vrátili v čase.

FOTO: shutterstock.com

Panamský kanál – zlatý důl pro státní pokladnu

Kdo navštíví Panamu a vyhne se Panamskému průplavu, jako by zde ani nebyl. Za návštěvu jedné z největších turistických atrakcí ale zaplatíte (s průvodcem od 60 dolarů výše). Umělá, asi 80 kilometrů dlouhá vodní cesta mezi Atlantikem a Pacifikem uchvátí milovníky techniky i přírody.

Panamský průplav spojuje Atlantský oceán s Tichým a je dlouhý 81,6 kilometru.

FOTO: shutterstock.com

Turistické agentury vám nabídnou nejrůznější možnosti výletu k tomuto unikátnímu vodnímu dílu. Kanál zajišťuje celou třetinu veškerých ekonomických příjmů Panamy. Ročně tuto cestu využije 13 až 14 tisíc lodí a poplatky za proplutí přinášejí zemi 470 miliónů dolarů.

Most s názvem Puente de las Americas Panama spojuje pevninu Střední a Jižní Ameriky.

FOTO: shutterstock.com

Surfing, potápění a vodní atrakce

Panama je jednou ze surfařsky nejpopulárnějších destinací světa. Surfuje se zde celý rok na obou pobřežích a na své si přijdou jak začátečníci, tak zkušení machři.

Místem, které kombinuje surfing s potápěním, šnorchlováním a turistikou, je Santa Catalina. Do malé vesničky se dostanete po asfaltové silnici, která končí v moři a nikam dál nevede. Prostě jednosměrka do ráje, kde se zastavil čas.

Turisty oblíbená pláž Santa Catalina je rájem surfařů a potápěčů.

FOTO: shutterstock.com

Většina sportovních zážitků, kromě surfování, je tady spojena s návštěvou Národního parku Coiba. Na ostrov, kde potkáte endemické druhy opic a ptáků, krokodýly, leguány a další tvory, je možné podniknout jednodenní výlet nebo tam můžete přespat na rančerské stanici. Ubytování je v dormitoriu (společné ložnici), ale park za to stojí. Nabízí několik pěších tras – nejdelší vede do dnes už nefunkční věznice, jiné končí na pláži Santa Cruz nebo na vyhlídkových místech.

V národním parku Coiba můžete pozorovat bezpočet druhů opic, ptáků či plazů.

FOTO: shutterstock.com

Coiba je vysloveně přehlídkou katalogových pláží s bílým i černým pískem, kokosovými palmami a tyrkysovou vodou. Všechny lodní výpravy za potápěním, šnorchlováním či delfíny, kteří jsou tu každodenními hosty, vyrážejí právě ze Santa Cataliny. Stejně jako Santa Catalina na pacifickém pobřeží, na karibském pobřeží stojí za návštěvu Bocas del Toro. Většinu turistů tvoří američtí penzisté nebo mladí, kteří sem přijeli za drahou zábavou.

Bocas del Toro je centrem nákupů, restaurací a především bujarého nočního života.

FOTO: shutterstock.com

Pokud nepatříte k těm, kteří milují vodní sporty, panamské vnitrozemí je tím pravým místem pro aktivní dovolenou. Vysokohorské túry, putování džunglí ke skrytým vodopádům, výstupy na sopku nebo pouhý oddych v opuštěných hotelech a hostelech u řeky – na své si zde přijde každý.

Při návštěvě Panamy nezůstávejte jen u pobřeží. Vyplatí se zamířit i do vnitrozemí. Treky v džungli nebo výstupy na sopky přinášejí nezapomenutelné zážitky.

FOTO: shutterstock.com