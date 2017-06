Od americké Montany až po Mexiko byl v 19. století ráj těch, kteří si za životní partnerku zvolili zbraň a společné cíle měli v loupení, přepadávání, vydírání a vraždění. Doba jim nahrávala. Po občanské válce se země ocitla v chaotickém stavu, kdy se zákon prosazoval jen velice těžce.

Vraždící Billy

Slavným hříšníkem byl William H. Bonney, kterého znáte z filmů jako Billy the Kid. Podle některých historiků zavraždil jednadvacetiletý mladík čtyři lidi. Legenda na to má jiný názor a praví, že každý rok jich odpravil 21. Jeho poslední kroky vedly do Fort Sumner v Novém Mexiku, kde ho v roce 1881 v nepřehledné situaci zastřelil šerif Pat Garrett.

Hrob slavného Billyho Kida, který podle pověsti zavraždil každý rok 21 nešťastníků.

Kidovu pušku a další věci dodnes pečlivě střeží v muzeu. Poznáte nejen pistolníkův bouřlivý život, v městečku Las Placitas del Rio Bonito, známém jako Lincoln, vás pozře skutečný Divoký západ. Kromě atmosféry osady na hranicích tu každý rok v srpnu na ulici přehrávají slavný – a poslední – Kidův útěk před zákonem, při kterém krvavě zavraždil dva strážce zákona.

Billy Kid si vysloužil i své vlastní muzeum v městečku známém pod názvem Lincoln. Můžete si zde prohlédnout jeho pušku i další osobní věci.

Nechci do vězení

Za mříže věznice v arizonské Yumě se za tři desítky let dostalo kolem 3000 lidí. Nikdy ale nezaklaply za Apache Kidem, indiánským hrdlořezem, kterému se podařilo uniknout spravedlnosti při převozu do vězení. Věznice je dodnes mrazivou připomínkou divoké doby, přestože v ní na čas sídlila střední škola. Hřejivější historie čeká v apačském muzeu San Carlos Apache Cultural Center v blízkém Peridotu. Doporučujeme dát si vynikající Apache burger.

V arizonské Yumě najdete vězení, kde se během třiceti let vystřídalo 3000 vězňů.

Robin Hood Divokého západu

Až do missourského Kansas City vystopujete legendárního Jesse Jamese. Bohatým prý bral a chudým dával. Ani to ho nezachránilo před kulkou, jak vypráví například film Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem s Bradem Pittem v hlavní roli. Jesse je pochován na své rodné farmě v Kearney.

Dobový portét Jeseeho Jamese (1847-1882) pochází pravděpodobně z roku 1870.

Z jejího okolí podnikal všechna slavná vlaková přepadení a bankovní loupeže. Na jednu z nich však do smrti nezapomněl. To když si obyvatelé minnesotského městečka Northfield nenechali vykrást banku a Jamesovu bandu vypráskali z města pryč. Každý rok 7. září se můžete podívat, jak to tehdy přesně bylo.

Drsňák Divoký Bill právo hájil

Žádnému milovníkovi westernů nesmí uniknout městečko Deadwood v Jižní Dakotě. Tam skonal muž, který ve slavných přestřelkách stával naopak na straně zákona – pistolník (a bohužel i vášnivý karbaník) Wild Bill Hickok. Když v restauraci Sallon No. 10 dostal nad pokerovým stolem poslední ránu, majitelé ani nemrkli, stůl utřeli, narovnali židle a do dneška si v restauraci dáte oběd. Budete v místech, kde působila i Hickokova přítelkyně Calamity Jane, a hlavně uvidíte historické centrum zakonzervované od Billových časů. Americká vláda ho totiž označila za národní památku.

Milovníci westernu ocení městečko Deadwood v Jižní Dakotě. Pravidelně se tu pořádají rekonstrukce slavných přestřelek.

Umění pro lupiče

Psanci dobře znali jízdní řády dostavníků a vlaků, vyznat se však museli také v krajině. Proslavený Butch Cassidy se často ukrýval v Nine Mile Canyon poblíž městečka Price v Utahu.

Šedesátikilometrový kaňon je označován za nejdelší galerii na světě. Na skalách je neskutečné množství kreseb z fremontské kultury, která předcházela indiánské době. A mezi nimi najdete i do kamene vytesané podpisy členů Cassidyho bandy. Společně se svým parťákem Sundance Kidem zemřel Cassidy v jihoamerické Bolívii. Anebo, jak se šuškalo, žili spokojeně v ústraní hluboko do 20. století.

Nine Mile Canyon je označován za nejdelší galerii na světě. Na jeho stěnách mohou návštěvníci obdivovat množství kreseb z předindiánské doby.

Bandita gentleman

Kalifornská silnice Interstate 5 vede podél osadnické stezky Siskiyou Trail od San Francisca do Portlandu. Kdysi na ní operoval Black Bart, a to vám byl pěkný vykuk! Povolání psance bral vážně a také psal básně. Kromě toho chodil pěšky a brokovnici měl zásadně prázdnou.

Na kalifornské silnici Interstate 5 dříve operoval padouch jménem Black Bart. Dnes už tu najdete pouze asfalt a proudy automobilů.

Přesto dokázal s kumpány přepadnout na Siskiyou Trail přes dvacet dostavníků, k jejichž pasažérům se podle dochovaných zpráv choval uctivě a slušně. Nakonec se ale v už pokročilém věku do vězení přece jen dostal, rovnou do San Quentin, a po propuštění jednou provždy zmizel.