Na první pohled to může vypadat, že se do Vietnamu jezdí především za ruchem velkoměst, architekturou a nesčetnými úchvatnými pagodami a chrámy hrajícími všemi barvami. Ale kromě nich je tu jedno okouzlující místo, které si nesmíte nechat ujít. Je to delta řeky Mekong, která patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co může tato asijská země oku Evropana nabídnout.

Během výletu se na lodi doslova a do písmene vydáte na cestu do minulosti. Při plavbě po deltě Mekongu se podíváte, jak lidé kolem řeky žijí, pracují i se baví. Nic z toho se po staletí nezměnilo.

Malé děti si hrají v poli kvetoucích leknínů v deltě řeky Mekong.

Řeka devíti draků

Mekong je jednou z nejdelších řek na světě. Díky jeho deltě je jih Vietnamu nejúrodnější oblastí země přezdívanou také obilnice Vietnamu. To proto, že břehy lemují nekonečné lány pečlivě obdělávaných rýžových políček, na kterých se urodí bezmála tři čtvrtiny produkce rýže v zemi. Původně tu převládaly bažiny, ale za vlády Francouzů byla delta kultivována a dříve neužitečná půda se proměnila v rýžová pole protkaná důmyslným zavlažovacím systémem.

Sklizeň rýže v úrodné oblasti delty. Celé rodiny tady pečlivě obdělávají svá rýžová políčka, z nichž pocházejí až tři čtvrtiny produkce rýže ve Vietnamu.

Mekong na své dlouhé cestě od pramenů k Jihočínskému moři protéká několika státy a v každém má jiné jméno. Na území Vietnamu mu říkají Řeka devíti draků. To proto, že se větví nejen na dva velké toky, horní a dolní Mekong, ale dále se po zemi paprskovitě rozlévá do desítek dalších menších ramen, kanálů a kanálků, kam se vejdou jen ty nejmenší loďky.

Místní obyvatelé používají pro pohyb po deltě zásadně lodičky. Někdy je až neuvěřitelné, jak úzkými rameny řeky se jejich plavidla dokážou protáhnout.

Rušný život na vodě

Delta Mekongu, to je život nejen u řeky, ale především na řece. V těchto místech spojení po souši příliš nefunguje. Stejně jako před staletími se i dnes do většiny místních vesnic, na farmy i do manufaktur lze dostat jen lodí. Na frekventovaných vodních dopravních tepnách vládne čilý ruch a je až neuvěřitelné sledovat, s jakou obratností místní na malých nemotorizovaných loďkách proplouvají i těmi nejužšími kanály. Život na vodě je nejen romantický, ale může být i nebezpečný. Protože jsou zdejší lidé pověrčiví, mají jejich bárky na přídi namalované výrazně velké oči. Ty mají posádku ochránit před krokodýly.

I lodě mají oči. Místní věří, že je malby na jejich bárkách ochrání před útoky krokodýlů.

Mokré nákupy

Největší a nejlákavější atrakcí delty Mekongu jsou jednoznačně plovoucí trhy. Jsou stejně jako ty na souši rušné a hektické. Před očima návštěvníků rozehrají fascinující představení plné barev, chutí, vůní, nepostradatelného smlouvání, a to celé za zvuku šplouchání vody v rytmu pohupování vln – prostě zážitek pro všechny smysly. Nejlepší je vydat se na trhy hned po ránu. Nakupuje se a prodává přímo na vodě z lodi do lodi. Na těch velkých jsou velkoobchody, na malých drobní prodejci nabízejí především nejrůznější druhy exotického ovoce a zeleniny. Je fascinující, že v tom mumraji se žádné lodě nesrazí a nepřevrhnou.

Plovoucí trhy jsou jednoznačně největší místní atrakcí. Prodává se a nakupuje prakticky cokoli a nechybí ani tradiční smlouvání o cenách.

Čilý obchod není jen divadlo pro turisty, na nákupy na vodní trhy se vydávají i domorodci. Aby se kupující mohl pokochat pohledem a vybrat si nejlahodnější plody, jsou rozvěšené na dlouhých tyčích. Ani ten, kdo má raději v žaludku něco festovnějšího a ovoce mu nestačí, hlady trpět nebude. Vynikající občerstvení nabízejí v plovoucích kavárnách a polívkárnách. V deltě najdete podobných trhů několik, ale nejpopulárnější je Cai Rang nedaleko centra města Can Tho.

Představení plné barev a vůní, které je zážitkem pro každého turistu. To jsou plovoucí trhy na řece Mekong.

Vodní bludiště

Do delty se jezdí nejen kvůli plovoucím trhům. Pravým dobrodružstvím je pro turisty bloudění kanály mezi bujnou vegetací. Jejich síť je tak hustá a spletitá, že máte pocit jako při putování nekonečným bludištěm, kde za každým dalším odbočením čeká nové překvapení. Jaké? Překrásné sady s exotickým ovocem, kokosové lesíky, háje s cukrovou třtinou, buddhistické chrámy a svatyně.

Jeden z mnoha buddhistických chrámů, které se skrývají ve spletitém bludišti delty Mekong.

Vodní cestu lemují všudypřítomné netradiční domky na vysokých „muřích“ nožkách. Tuto svéráznou architekturu si tu vynutila příroda. Lidé kolem řeky dobře vědí, že voda je nejen dobrý sluha, ale i zlý pán. Proto si dodnes stavějí domy na vysokých bambusových kůlech, které jim domácnosti ochrání, když v období dešťů hladina stoupne.

Lidé žijící podél řeky Mekong stavějí své domy na vysokých bambusových kůlech, aby je tak ochránili před stoupající vodou v období dešťů.

Bonbóny zalité pálenkou

Exkurzi do typického života místních lidí nabízejí po březích rozeseté drobné manufaktury a rybářské vesnice. Čas se tu dávno zastavil, takže práce se provádějí především ručně a do díla se musí zapojit celá rodina. Nejčastěji se zpracovává všudypřítomná rýže. Velkolepou podívanou je sledovat ženy, jak na kameni celý den bravurně vyrábějí tenoučký rýžový papír, ve kterém nám tak chutnají nejrůznější závitky asijské kuchyně. Putuje odsud do celého světa. Chuťové buňky rozdráždí čerstvě vyrobené rýžové sladkosti. Na kokosovém ostrově jsou dobroty kokosové a odvážní cestovatelé si mohou dát posilující lok řízné kokosové pálenky. Trochu adrenalinu pak poskytne návštěva krokodýlí či hadí farmy.

Žena vyrábí kokosové sladkosti v jedné z místních manufaktur, které jsou rozesety podél řeky.

Něžná krása orchidejí

Při plavbě po Mekongu si kromě nádherných pohledů na divokou přírodu turista užije i fascinující kultivovanou krásu. Všechny náruživé zahradníky a zahradnice jistě vezmou za srdce orchidejové plantáže plné čarokrásných rostlin. Pastvou pro oči je také procházka zahradami s bonsajemi. Hotovým pohlazením pro duši člověka znaveného rušným tempem městského života je završit lodní výlet poklidným posezením na břehu při pohoštění tradičními vietnamskými lahůdkami často za zvuku místní hudby.

Plavba lodí po řece Mekong nabízí neopakovatelné pohledy na rozkvetlé květinové plantáže, které uklidní mysl nejednoho uspěchaného člověka.

