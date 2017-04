Kromě domácích chrámů, kde každá rodina denně obětuje bohům podle toho, co se zrovna slaví, existují na Bali také větší rodinné chrámy určené pro ceremonie v kruhu těch nejbližších, obecní chrámy, chrámy zasvěcené konkrétnímu dobrému nebo zlému bohu, chrámy městské, chrámy ukryté vysoko v horách… Chrámy jsou zkrátka na Bali úplně všude a ty nejznámější se staly nejvyhledávanějšími turistickými atrakcemi.

Budhistický chrám Brahma Arama Banjar.

Ne všechny ale za návštěvu (a to mnohdy docela drahou návštěvu) stojí. Můžete si vybrat – buď se budete prodírat nějakým z komplexů zvučného jména, oděni v sarongu a obklopeni desítkami dalších turistů, nebo si prohlédnete některý z těch méně známých, nebo se vám dokonce dostane cti být pozváni na rodinnou ceremonii do některého z chrámů soukromých.

Turisty nejvíce navštěvovaným chrámem je vodní chrám Tanah Lot.

A pokud by se vám nepodařilo přímo na ceremonii dostat, nevadí, samotné pozorování krásné, do tradičního oděvu zahalené ženy, jak kolem s posvátným výrazem roznáší obětiny a doslova podkuřuje božstvu vonnými tyčinkami a květinami v malebných košíčcích, je také zážitek.

Balijská žena roznášející obětiny.

Netradiční zážitek v jeskyni

K místům, která se navštívit vyplatí, patří bezesporu jeskynní chrám Goa Giri Putri na ostrově Nusa Penida. Dostanete se k němu za pouhých 40 minut rychlou lodí z balijského města Sanur a pak pár minut na skútru nebo autem. Slovo giri v překladu znamená hora, slovo putri princezna nebo krásná žena obecně.

Obřad v jeskynním chrámu Goa Giri Putri. Věřící se zde nejčastěji modlí za bezpečnost, prosperitu, štěstí, mír a domácí pohodu.

Do chrámu se, tak jako do většiny těch opravdu malebných, musíte vyšplhat po schodech, nachází se 150 metrů nad mořem. Přivítá vás na první pohled nezajímavá teráska s nádherným výhledem na nusijská „pole“ mořských řas a s několika hinduisty, jež vás obdarují vodou, zapůjčí vám sarong a šerpu a pokorně požádají o dobrovolné vstupné. Pozor, je sice dobrovolné, ale pokud nezaplatíte, do chrámu se nedostanete.

Pěstování mořských řas u pobřeží ostrova Nusa Penida.

A kde že je ten chrám? Hned naproti schodům se ukrývá malá díra ve skále. I pro menšího člověka je problém se tudy protáhnout jinak než na kolenou, ale po překonání nesnadného vstupu se vám před očima otevře přes 300 metrů dlouhá jeskyně. Je tak obrovská, že se sem směstná hned několik rodinných ceremonií najednou, aniž by se jakkoli vzájemně obtěžovaly. Nachází se zde totiž hned šest svatyň zasvěcených různým bohům.

Interiér jeskynního chrámu Goa Giri Putri.

Pokud se povznesete nad horko a vlhko uvnitř jeskyně a vytrváte, máte možnost zúčastnit se hned několika různých obřadů, vidět svaté muže přímo v akci či se vyšplhat ještě více ke stropu jeskyně do další, zlatem zdobené svatyně… a vidět spousty netopýrů visících na kamenech nebo volně kroužících mezi návštěvníky.

V některých rozích a zákrutách jeskyně rostou i stalaktity a stalagmity, vyplatí se vybavit se na ně baterkou. Chrám si rozhodně zaslouží hodinu pozornosti. Poté můžete použít jako východ bránu na druhé straně jeskyně. Ústí do parku, přes který se krátkou procházkou dostanete zpět k hlavnímu vstupu a na parkoviště.

Pura Besakih – balijské číslo jedna. Právem?

Naprostým kontrastem skrytého Goa Giri Putri je nejznámější balijský chrám Pura Besakih, komplex dvaadvaceti chrámů a největší hinduistický chrám na Bali.

Chrámový komplex Besakih je vystavěn na sedmi terasách.

Je příkladem místa, kde se Balijci snaží za každou cenu vydělat peníze a kde se vám těžko podaří najít klidné místo k meditaci. Pura Besakih stojí na svahu Agungu, nejvyšší hory Bali, což mu ještě přidává na atraktivitě. K samotnému chrámu se jde přes malinký park. Jednak proto, že parkoviště není přímo u vstupu, ale zejména aby každý návštěvník musel projít mezi desítkami stánků se suvenýry a ručně vyráběnými předměty.

Cesty k nejvýznamnějším balijským chrámům jsou lemovány opravdu velkým množstvím stánků se suvenýry.

Jednotlivé chrámy jsou roztroušeny v tropické džungli na ploše téměř tří kilometrů, každý z nich je zasvěcen jinému bohu a má vlastní jméno. Veřejnosti jsou nepřístupné, takže procházet se můžete pouze po schodištích a přilehlých prostorech, s trochou trpělivosti a štěstí se vám podaří navštívit i některá z menších, nádherně zdobených prostranství. Můžete využít některého z mnoha místních průvodců, kteří nabízejí své služby snad ve všech jazycích světa a zajistí vám i větší svobodu při pohybu v chrámovém komplexu.

O schody není v chrámech tohoto ostrova nouze.

Chrám, který se zrcadlí v jezeře

Na samotném vrcholu sopky Batur se nachází další oblíbený chrám Pura Ulun Danu Batur, jehož stavba se datuje do roku 1634.

Dalším slavným chrámem je Pura Ulun Danu Batur.

Prohlídku je vhodné zkombinovat s nočním výstupem na sopku, relaxem v horkých termálních pramenech, projížďkou kolem nádherného jezera Beratan, jehož bohyni Déví Danu je chrám zasvěcen, nebo s návštěvou tajemné vesnice mrtvých Trunyan. Chrám je hned po Pura Besakih druhým největším na Bali a spolu s chrámy Tanah Lot, Uluwatu nebo vodním chrámem patří k těm nejobléhanějším a také nejvíce fotografovaným.

Romantická, kouzelná, nezapomenutelná... Přesně taková je projiížďka lodí po jezeře Beratan.

Pura Ulun Danu Batur působí dojmem, jakoby plaval na vodě – je usazen přímo na jezeře, na jehož hladině se zrcadlí jeho obraz. Obklopují ho klasické balijské zahrady, které spolu se sopkou a panorámaty hory Gunung Catur propůjčují místu přímo posvátnou atmosféru. Tu ještě více umocňují momenty, kdy nad jezerem sedí oblaka ponuré mlhy. Stejně jako Pura Besakih, je i Ulun Danu komplexem více chrámových pavilonů. Některé stojí přímo na břehu jezera, jiné na četných malých ostrůvcích, úchvatné jsou ale všechny.