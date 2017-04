Populární třída je zároveň jedna z mála, která porušuje pravidla „pravoúhlého“ systému uspořádání ulic New Yorku. Nejvíce ji však proslavilo několik desítek divadel. Když mluvíme o Broadwayi jako o „srdci“ divadelní scény, tak máme na mysli její část mezi 42. a 53. ulicí. Když ji na konci 19. století jako vůbec první bulvár v USA osvětlily obloukové pouliční lampy a divadla začala na svá představení lákat neonovými poutači, dostala přezdívku Great White Way (Velká bílá ulice). Samotné začátky divadelní historie však sahají do roku 1750, kdy svou divadelní společnost otevřeli Thomas Kean a Walter Murray.

Brodway byla první třídou USA, kterou osvětlily pouliční lampy.

FOTO: shutterstock.com

Jedno z nejstarších a stále fungujících divadel je The Lyceum Theatre, které bylo postaveno v roce 1903. Broadway se stala na začátku 20. století prestižní uměleckou adresou. Hrály se zde hry Eugena O'Neilla, Arthura Millera, Tennessee Williamse, v představeních účinkovali slavní umělci a v neposlední řadě se zde začaly vyhlašovat světově uznávané divadelní ceny Tony Awards.

Fasáda The Lyceum Theatre - jednoho z nejstarších divadel Brodwaye.

FOTO: shutterstock.com

Na Broadwayi se zrodil nejeden muzikálový hit. Svůj úspěch zde slavil Jesus Christ Superstar, Cats, Bídníci, Fantom opery, Lví král nebo Mamma Mia! Po mnoha úspěšných kusech vzápětí sáhl i Hollywood a vytvořil z nich neméně úspěšné filmy. Produkce Broadwaye drží krok s moderními technologiemi a vytváří díky nim úžasné scény a velmi kvalitní ozvučení.

Divadlo Majestic uvedlo jeden z hitů Brodwaye - Fantoma opery.

FOTO: shutterstock.com

Pokud si chcete během návštěvy New Yorku jako třešničku na dortu dopřát trochu kultury, zavítejte do některého ze zdejších divadel. Jakékoli představení bude nevšedním zážitkem, za který ovšem nemálo zaplatíte. Proto doporučujeme zaměřit se na známé show, to je sázka na jistotu, která vás ochrání před případným zklamáním. Za zhlédnutí aktuálně stojí klasiky Broadwaye, jako je Chicago, Lví král, Wicked nebo Fantom opery.

Legenda mezi muzikály - Mamma Mia!

FOTO: shutterstock.com

Osobně jsem v poslední době viděla Fantoma opery a Chicago. Rozebírat hudbu a zpěv nemá u těchto představení smysl, v tomto ohledu je laťka standardně nastavena velmi vysoko.

Co však za zmínku rozhodně stojí, je scéna, kostýmy a tanečníci. Fantom opery si se scénou neuvěřitelně hraje a mění ji každých pár minut. Téma muzikálu nahrává též bohatým kostýmům, a tak si po vizuální stránce diváci opravdu přijdou na své. Také muzikál Chicago si na stísněném jevišti umí dobře poradit a kostýmní zpracování patří k těm odvážnějším.

Při návštěvě broadwayského divadla počítejte s tím, že v hledišti potkáte „celý svět“, a to bohužel s jeho plusy i mínusy, takže například s garderobou si nemusíte dělat příliš těžkou hlavu.

Tony Yazbeck a Misty Copeland v Lyric Theatre při svém debutu v muzikálu Ve městě (On the Town)

FOTO: shutterstock.com