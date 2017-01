Inzertní sdělení: NOVINKA Vydejte se s cestovní kanceláří Delín travel do země ohně a ledu. Objevte ISLAND. FOTO: shutterstock.com Island odjakživa fascinuje lidstvo ohromující nespoutanou přírodou. Na poznávacím zájezdu Cesta do země ohně a ledu uvidíte gejzíry tryskající do ohromných výšek, ledovcové laguny a fjordy, ale také krátery a lávová pole či zelené pláně s pasoucími se divokými poníky. Na závěr vás čeká relax v nejznámnějším geotermálním koupališti planety - Modré laguně.