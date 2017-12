Okouzlující Vieste se rozkládá na úzké skalnaté ostruze omývané Jaderským mořem, historické centrum s bílými domky je tedy jedinečnou pastvou pro oči. Zatímco v zimě tu moc „přespolních“ nepotkáte, v letních měsících se sem s oblibou sjíždějí Italové ze všech konců republiky a dovolenkáři z blízkých i vzdálených států, a mezi nimi také Češi.

Ozdobou městské pláže je Pizzomunno

Ještě před několika desetiletími bylo Vieste a jeho okolí ryze rybářskou a zemědělskou oblastí. V posledních letech se začal rozvíjet turistický ruch a vyrostla tady spousta moderních hotelů a rezortů. Samozřejmě nechybějí restaurace, kavárny a bary, opomenout nelze ani cukrárny s vynikající italskou zmrzlinou. Každé druhé pondělí se zde konají trhy, kromě toho se v přístavu nalézá malý rybí trh. Vieste s téměř 14 tisíci obyvatel je oficiálně součástí provincie Foggia. Stejně se jmenuje i hlavní město tohoto území. Je vzdáleno 93 km a určitě stojí za celodenní výlet.

Dovolená ve Vieste je ideální kombinací denního koupání a slunění a večerních procházek pitoreskními uličkami.

FOTO: Shutterstock

Ale zpět k Vieste – samotné městečko není logicky hlavním lákadlem. Tím jsou pláže, častokrát oceněné Modrou vlajkou za vynikající čistotu vody. Zdejším symbolem je dvacet metrů vysoký, legendami opředený skalní monolit Pizzomunno. Vystupuje z moře ve stejnojmenné zátoce a jen pár metrů od něj se rozprostírá pláž s názvem Spiaggia del Castello. Úžasnou podívanou skýtá členité pobřeží u Vieste. Vodní eroze a větry vytvořily ve skalách pozoruhodné jeskyně a oblouky.

Skalní monolit Pizzomunno nevytvořil člověk, ale vítr a vlny.

FOTO: Shutterstock

K nejkrásnějším místům se dostanete pouze od moře, tudíž není od věci zakoupit si lodní výlet, jejž nabízejí turistické kanceláře. Mimochodem – Vieste se zavděčí nejen milovníkům koupání a opalování, ale rovněž jachtařům, surfařům i horolezcům.

Dávnou historii připomínají katedrála s pevností

Co se pamětihodností týče, těch ve Vieste moc nespatříte. Z římského období pocházejí zbytky městských hradeb, v centru stojí katedrála. Fridrich II. tu sice ještě zanechal kastel, ale ten je po zásadní přestavbě prezentován jako pevnost z konce 16. století. No a pak jsou tady již zmíněné bílé domky na skále, pohledem na ně se jistě budete s oblibou kochat několikrát denně.

Zdejší pevnost změnila svoji podobu v 16. století, kdy se její rekonstrukce ujali Španělé.

FOTO: Shutterstock

Ubytování si snadno a rychle objednáte prostřednictvím českých internetových stránek s porovnávačem cen, vůbec není nutné pátrat na zahraničních serverech. Zpravidla se jedná o praktické apartmány či rezidence, jež neposkytují stravu, dopravit se tam musíte taktéž sami. Možností je několik – buď v Česku sednete do auta a zdoláte 1510 km (měřeno z Prahy), anebo doletíte do Bari, odkud jezdí od dubna až do konce října autobusy přímo do Vieste.

Nedaleko věže Torre di San Felice se nalézá skalní oblouk Architiello.

FOTO: Shutterstock

V Bari si lze pronajmout vůz, což je optimální varianta. V širokém okolí Vieste se totiž nachází spousta dalších pláží (např. 22 km vzdálená Baia della Pergola), některé i velmi klidné a romantické. K dispozici je mnoho kempů, obklopených olivovými plantážemi. Nouze není ani o pobřežní památky, mezi něž se řadí věž zvaná Torre di San Felice. Ta se tyčí 9 km od Vieste směrem na jih.