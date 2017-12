Mnozí Češi sem jezdili za minulého režimu, a tak mají pocit, že tento kraj dokonale znají a že je nemá čím překvapit. Jenomže všechno se mění – včetně Bulharska. V posledních letech vyrostly v řadě turistických středisek, tedy i ve Zlatých Píscích, moderní hotelové komplexy, jež často poskytují praktický režim all inclusive. Ten je výhodný zejména pro rodiny s malými dětmi. Mladí lidé a jedinci, kteří rádi podnikají výlety do širokého okolí, si bohatě vystačí s ubytováním v „tříhvězdě“ se snídaní.

Mimo centrum se najíte velmi levně

Co vás čeká přímo v letovisku Zlaté Písky? Ulice plné obchůdků, restaurací i stánků s vynikající zmrzlinou. A také bary, diskotéky a zábavní centra, kde to žije celou noc. Podobně jako v letovisku Slunečné pobřeží, to je ovšem vzdáleno 110 km. Tam relaxují především ti, co přiletí do Burgasu. Ale zpět ke Golden Sands, což je anglický název Zlatých Písků. Hlavně nezletilí ocení atraktivní aquapark, ostatní zamíří na nejbližší pláž, kde si mohou pronajmout lehátko a slunečník, anebo se uvelebí o kousek dál na dece či ručníku. Vstup do vody je pozvolný, tudíž přijatelný pro všechny věkové kategorie.

Zdejší pláže jsou široké, rovné a čisté. Není tajemstvím, že turistické středisko dostalo název podle zlatavé barvy písku.

FOTO: Shutterstock

Spokojeni budou rovněž pánové. Zatímco například ve Francii, která je v mnohých ohledech vyspělejší, zaplatí za velké pivo minimálně 5 eur, v Bulharsku běžně vyjde na jedno až dvě eura. Stejné je to i s jídlem v restauracích, nízké ceny vás přivítají taktéž ve večerkách a supermarketech. Ve vyhledávaných letoviscích, mezi něž se Zlaté Písky řadí, samozřejmě objevíte i dražší provozovny, ani v nich vám však nehrozí finanční kolaps. Vydáte-li se do uliček či končin, kde se turisté příliš nepohybují, najíte se a napojíte doslova za babku.

Během procházky uvidíte i klášter ve skále

Okolí Zlatých Písků si zamilují ti, co vyhledávají přírodu a historické památky. Stačí přejít hlavní silnici E87, spojující letovisko s okolními pobřežními lokalitami, a ocitnete se v přírodní rezervaci. Ta je ideální ke kratším i delších procházkám. Zprvu cesta stoupá do kopce, občas nechybějí ani schody, poté už je terén vyrovnanější. Lesy jsou tu listnaté, převážně habrové, s výrazným zastoupením jasanů, jilmů, dubů a dřínů. Možná dojdete až k prameni pitné vody, na jehož místě stojí kamenná Fontána sedmipočetníků.

Jen několik kroků od Zlatých Písků začíná stejnojmenná přírodní rezervace, v níž si přijdou na své pěší turisté.

FOTO: Shutterstock

V jižní části rezervace se nalézá skalní klášter Aladža, zvenčí velmi nenápadný. Dovnitř se dostanete díky přistavěnému schodišti, mohutné otvory jsou kryté převisy. Ani ve snu by vás nenapadlo, že ve skále najdete prostorné místnosti, a ještě k tomu v patrech. Sídlí v nich muzeum s výstavou předmětů, fotografií, modelů a nákresů původní podoby kláštera. Ten mniši obývali již v 5. století. O několik set metrů dál narazíte na jeskyňky nazývané katakomby. Vstupné do areálu činí cca 60 Kč.

Klášter Aladža se ukrývá ve skále vzdálené pouhé tři kilometry od letoviska Zlaté Písky.

FOTO: Shutterstock

Pobiti Kamani uchvátí nejen fotografy

Budete-li trávit dovolenou ve Zlatých Píscích, byla by škoda vynechat prohlídku unikátu zvaného Pobiti Kamani (neboli Stone Forest). Nejdříve se musíte dostat do Varny, odsud pak pokračovat 18 km směrem na západ. Na území o rozloze 8x3 km stojí spousta vápencových sloupů nejrůznějších tvarů a velikostí, v sedmi velkých a několika menších skupinách.

Přírodní rarita Pobiti Kamani je velice fotogenická. Její návštěvu lze spojit s prohlídkou Varny, kterou budete projíždět.

FOTO: Shutterstock

Na tom, jak vznikly, se vědci zatím nedokážou jednoznačně shodnout, zato v jednom jsou si jistí – nejedná se o dílo člověka. Kamenný les patří od roku 1938 k prvním chráněným oblastem v Bulharsku. Současně je jediným místem v zemi, kde archeologové nalezli důkazy o lidském životě v mezolitu.