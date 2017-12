Především v posledních letech sem míří spousta nezadaných mladých lidí. Důvod je nasnadě – zábava a tanec v barech, klubech či hospodách jsou tady běžnou záležitostí, některé noční podniky dokonce vůbec nezavírají. Ceny jsou zde podstatně příznivější než třeba na Ibize. Té kromě Kardameny směle konkurují rovněž Laganas na Zakynthosu a Faliraki na Rhodosu.

Milovníci adrenalinu ocení motokárovou trať

Městečko Kardamena leží pouhých deset minut jízdy od letiště, tudíž se na recepci hotelu ocitnete dřív, než se stihnete rozkoukat po téměř tříhodinovém letu. Co se ubytovacích zařízení týče – mají překvapivě vysokou úroveň, stejně jako stravovací služby. Těšit se můžete na režim all inclusive, díky kterému hladem a žízní rozhodně trpět nebudete. Ve čtyř– a pětihvězdičkových hotelech jsou lehátka a slunečníky na pláži k dispozici zdarma, pozvolný vstup do moře ocení hlavně rodiče s dětmi. Sportovci nejspíš uvítají nabídku vodních sportů a atrakcí – jízdu na vodních lyžích či banánu nebo projížďku na šlapadle či lodi. Průzračné vody a okouzlující mořské dno svádějí k potápění a šnorchlování, spokojeni jsou tu i rybáři.

Kromě luxusních a rozlehlých hotelových komplexů tu najdete i několik menších, tříhvězdičkových, ovšem skvěle hodnocených na cestovatelských portálech.

FOTO: Shutterstock

Pokoje jsou hezky zařízené, navíc mají balkón nebo terasu. Hotelové areály se ojediněle nalézají přímo v Kardameně, většina je „rozeseta“ dále (až 6 km) od centra. To je – kromě kaváren, restaurací, taveren a zábavních podniků – plné obchůdků, minimarketů, bankomatů i půjčoven automobilů. Příjemným bonusem je motokárová trať, další nevšední atraktivitou je možnost projížďky na koni.

Památkami se pokocháte u města Antimachia

Jak známo – turisté se dělí na dvě základní skupiny. První se spokojí s hotelem, pláží a diskotékou či barem, druhá touží poznat zbytek ostrova Kos nebo alespoň co nejvíce zajímavostí a unikátů v dostupné vzdálenosti od Kardameny.

Krajina kolem letoviska Kardamena není tolik kopcovitá jako severní část ostrova Kos. Spatříte tu četné vinohrady, olivové a ovocné sady.

FOTO: Shutterstock

A není jich zrovna málo! Patrně nejkomerčnějším lákadlem v okolí je moderní aquapark Lido, rozprostírající se 3 km od centra letoviska Mastichari. Autobusem tam dojedete během 20 minut, v případě zájmu vše zařídí cestovní kancelář. Vydáte-li se z Kardameny směrem na západ, narazíte na další, ten se jmenuje Aquatica. Pěší turisté se nadšeně odeberou do velkého přírodního parku za městem. V jeho východní části stojí pevnost Antimachia se dvěma kostely. Tak se jmenuje i nedaleké městečko, jehož návštěvu lze spojit s posezením v kavárně či cukrárně a samozřejmě i s nákupy. Symbolem Antimachie je funkční větrný mlýn, který za silného větru dokáže umlít až 800 kg mouky denně!

Poblíž vesnice Antimachia se nacházejí zříceniny středověkého hradu.

FOTO: Shutterstock

A když už byla řeč o pamětihodnostech, možná vás zaujme informace, že jihozápadně od Kardameny archeologové před časem odkryli pozůstatky antického díla Halássarna, zbytky Apollónova chrámu, svatyně a základy helénského divadla.

Nisyros zaujme kráterem i klášterem

A co třeba celodenní lodní výlet? Přibližně 20 km od Kardameny leží v moři ostrov Nisyros, přezdívaný též „spící sopka“. Dohlédnete na něj z pláže, ale mnohem úchvatnější zážitky vás neminou, když se tam vypravíte. Vulkán byl aktivní ještě ve středověku, dnes se jeho činnost omezuje na výrony horkých par a plynů, tzv. solfatáry.

Během dovolené v Kardameně můžete poznat i ostrov Nisyros včetně přístavního městečka Mandraki s klášterem Panagia Spiliani na kopci.

FOTO: Shutterstock

Čeká vás zcela bezpečný a snadný sestup do kráteru, následně se projdete malebnými uličkami přístavního a zároveň hlavního města Mandraki. Vystoupáte k ruinám johanitské pevnosti, která dosud slouží jako klášter s pozdně byzantským jeskynním kostelem zasvěceným Panně Marii (Panagia Spiliani). Odměnou vám bude nezapomenutelný výhled na přilehlý ostrůvek Giali a celé městečko pod vámi.