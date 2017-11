Údolí řeky Auriny (německy Ahrntal) je s Rakouskem spojeno průsmykem Forcella del Picco. Například jízda autem z Prahy sem obnáší zhruba 680 kilometrů, respektive devět hodin včetně přestávek. Ačkoli se jedná o italské území, většina obyvatel považuje němčinu za svůj rodný jazyk. Leží zde jen několik obcí – např. Lutago, Rio Bianco, Gisse, San Giovanni, Cadipietra či San Giacomo, každá má italský i německý název.

Klausberg a Speikboden konkurují Kronplatzu

Valle Aurina, jedno z nejkrásnějších míst v Jižním Tyrolsku, zatím zůstává do jisté míry ukryto před zraky našinců. Svou roli sehrává i fakt, že v obou hlavních střediscích, Klausbergu a Speikbodenu, neplatí – na rozdíl od nedalekého, podstatně známějšího Kronplatzu – skipas Dolomiti Superski. To ovšem neznamená, že jsou tady lyžaři nespokojení – naopak!

Areál Speikboden nadchne nejen lyžaře, ale například také snowboardisty. Místní snowpark je jedním z nejlepších v Jižním Tyrolsku.

FOTO: Shutterstock

Čekají tu na ně moderní přepravní zařízení a dokonale upravené sjezdové tratě. Díky umělému zasněžování zde až do půli dubna panují skvělé lyžařské podmínky. Necelých 50 km tratí není sice nikterak ohromující délka, avšak díky optimálnímu poměru sjezdovek černých, červených i modrých spolu s velmi zajímavým převýšením se Klausberg a Speikboden mohou směle poměřovat s italskou „první ligou“.

Bobová dráha funguje celý rok

Ten, kdo alespoň jednou absolvoval dlouhý sjezd po černé sjezdovce ze Speikbodenu do údolí, si zajisté velmi liboval. A to tady naleznete také další zajímavé výzvy, které uspokojí náročné lyžaře. Rozhodně není náhoda to, že řada špičkových sjezdařů Světového poháru, včetně mistra světa Christofa Innerhofera, vyrostla právě zde.

Druhým hlavním lyžařským střediskem ve Valle Aurina je Klausberg, vzdálený 10 km od Speikbodenu.

FOTO: Shutterstock

Nehledě na to, že na své si tu přijdou rovněž snowboardisté, běžkaři a sáňkaři. Bobová dráha, dlouhá 1800 metrů, je celoročně dostupná. Nejmenší návštěvníci se mohou vydovádět v dětských parcích. V typických horských chatách s nabídkou vynikajících specialit ani na okamžik nezapochybujete o tom, že trávíte volno v nefalšovaném Jižním Tyrolsku. Samozřejmostí je množství vysoce kvalitního ubytování v celém údolí a nezanedbatelnou výhodou je i snadný přístup z brennerské dálnice.

Molini di Tures svádí k výletům



Ubytovat se můžete v blízkosti obou zmíněných areálů anebo třeba ve vesničce Molini di Tures (neboli Mühlen in Taufers), vzdálené 4,5 km od Speikbodenu a 14 km od Klausbergu. Nalézá se na rozhraní Valle Aurina a Valle dei Molini, ve výšce 862 metrů nad mořem. Ceny jsou zde o poznání nižší, a pokud zvolíte čtyřhvězdičkový hotel, budete mít k dispozici i bazén, fitness studio, stolní tenis, wellness centrum, wi-fi připojení, a dokonce i animační tým – pro děti i pro dospělé. Využít lze taktéž shuttle servis.

Ozdobou Valle Aurina je hrad Tures (Taufers), situovaný necelé dva kilometry od Speikbodenu.

FOTO: Shutterstock

Výhodou Molini di Tures je i poměrně strategická poloha. Jen 12 km odsud leží město Brunico (Bruneck) se zámkem z 13. století. V jeho prostorách bylo v roce 2011 otevřeno muzeum fenomenálního horolezce Reinholda Messnera. Necelé 4 km od hotelu se tyčí nádherný hrad Tures (Taufers), nedaleko od něj lze obdivovat vodopády Riva. A co je důležité – 36 km směrem na jih se rozprostírá Kronplatz, jedno z nejlepších lyžařských středisek v Itálii. Pyšní se nejnovější generací lanovek a vždy dokonale upravenými sjezdovkami o délce více než 100 km.

Přibližně hodinu jízdy z Molini di Tures (Mühlen in Taufers) je vzdálen populární lyžařský areál Kronplatz.

FOTO: Shutterstock