Nalézá se 36 km směrem na západ od letiště, autem či autobusem se sem dostanete za 40 minut. Nejedná se o typické turistické středisko, podél široké písčito-oblázkové pláže je „rozeseto“ několik penzionů a větších hotelů. Vládnou zde klid a pohoda, pláže ani ulice nejsou přelidněné. Toužíte-li naopak po rušném letovisku, nabízí se 6 km vzdálený Platanias. Nebo tam alespoň vyrazte za zábavou.

Na kopci nad střediskem Maleme leží vojenský hřbitov. Jsou zde pohřbeni němečtí výsadkáři, kteří v roce 1941 zaútočili na Krétu. Většina z nich během této akce zemřela.

Každý den jiná pláž? Žádný problém!

Do jisté míry se lze zabavit také v Maleme. Nechybějí tu taverny a obchůdky, v západní části jsou i bary a diskotéka. Nudit se nebudete ani v hotelu – díky režimu all inclusive si třikrát denně pochutnáte na specialitách řecké i mezinárodní kuchyně a v průběhu téměř celého dne můžete popíjet neomezené množství alkoholických i nealkoholických nápojů. Sportovci ocení posilovací stroje či nabídku vodních sportů, pohodáři nejspíš dají přednost kulečníku.

Na hotelové pláži s pozvolným vstupem do moře jsou lehátka, slunečníky i osušky k dispozici za poplatek. To přímo svádí k pokušení poznat ostatní pobřežní lokality. A že je z čeho vybírat! Ať už upřednostníte to či ono letovisko v Chanii, doporučuje se pronajmout si auto a poznat mnohem víc než jen nejbližší okolí. Co se pláží týče – k těm nejvyhlášenějším v regionu patří Balos (37 km), Falasarna (36 km) a Elafonisi (57 km), úžasných míst vhodných ke koupání a opalování je ovšem podstatně víc.

Písčito-oblázková pláž v Maleme je široká a vstup do moře je pozvolný. Tlačenice tady nehrozí ani v hlavní sezóně.

Soutěska Samaria není jediným přírodním skvostem

Zdaleka ne každému stačí ke štěstí moře a pláž. Chania plně uspokojí i pěší turisty a milovníky přírody. Ti by si zřejmě do smrti vyčítali, že během pobytu na ostrově Kréta na vlastní oči nespatřili největší evropskou soutěsku Samarii. Tu od Maleme dělí pouhých 44 km! Není nutné sem – stejně jako na zmíněné pláže – jet autem, lze využít i místní autobusovou dopravu. Ta je ideální zejména pro jedince, kteří nevlastní řidičský průkaz a současně nehodlají utrácet peníze za taxíky.

Za výlet stojí rovněž sladkovodní jezero Kournas (57 km od Maleme). Větší na Krétě nenajdete, měří něco přes kilometr. Má takřka trojúhelníkový tvar, hluboké je několik desítek metrů. Na jeho východním pobřeží se nacházejí taverny, turisté se koncentrují zejména v těchto končinách. Kournas lemuje nádherná příroda, tudíž odsud odjedete nejen s parádními zážitky, ale i s úchvatnými fotkami. Když budete mít čas a náladu, popojeďte 25 km směrem na východ. Dorazíte do města Rethymno s pitoreskním historickým jádrem, starými tureckými domy a benátskou pevností Fortezza.

Kournas nedaleko Rethymna je největším sladkovodním jezerem na Krétě.

Chania i Aptera vás nadchnou památkami

Chcete tip spíše na kratší výlet spojený s nakupováním, posezením v kavárně či prohlídkami památek? Po necelé půlhodině jízdy z Maleme směrem na východ vás přivítá centrum města Chania, jež se pyšní hned dvěma přezdívkami – Benátky východu a Kráska západu. Toto přímořské město obklopují 3 km dlouhé hradby ze 16. století, bezesporu vás zaujmou i staré zbrojnice, benátský přístav s majákem na konci mola, Janičářská bašta, budova tržnice i park s minizoo. Jsou tu taktéž tři velká muzea – Muzeum lidového umění v katolickém kostele, Archeologické muzeum v gotickém chrámu sv. Františka a Námořní muzeum v bývalé pevnosti Firkas.

Kromě majestátní pevnosti lze v Apteře obdivovat také klášter, amfiteátr a další pamětihodnosti.

Až se nabažíte krás města, můžete opět nasednout do auta či jiného dopravního prostředku a vydat se ke středověké turecké pevnosti Aptera (16 km). Kousek od ní se nalézají zbytky amfiteátru z helénského období a klášter. Až si pořídíte dostatečné množství unikátních snímků, naskočíte do vozu a několik minut nato se odměníte „skokem“ do příjemně prohřátého moře!