Od letiště v Lamezia Terme je vzdáleno zhruba 45 kilometrů, tedy tři čtvrtě hodiny jízdy autem nebo autobusem. Podstatně rušnější Tropea leží o 16 kilometrů dál. A co vás v městečku Briatico a jeho okolí čeká? Není toho zrovna málo!

Zdejší pláže i hotely se zavděčí snad každému

Původně se jednalo o malou rybářskou osadu, její historie sahá do 12. století. Později zde stával majestátní hrad, z něhož se dochovaly pouze trosky. V současnosti se jedná o sympatické letovisko s restauracemi, bary a obchůdky. Co se ubytování týče – nemusíte mít obavy, že se budete „mačkat“ v malém a ušmudlaném hotýlku uprostřed šedé činžákové zástavby. Čekají tu na vás prostorné areály s pěknými pokoji, velkými venkovními bazény, vlastní písčitou pláží s lehátky a slunečníky, které jsou – stejně jako wifi – k dispozici zdarma, dále s restaurací, bary, recepcí, terasou, sportovním zázemím, spoustou zeleně a především praktickým režimem all inclusive.

Během dovolené v Kalábrii nezapomeňte navštívit fotogenický útes Sant'Irene, oklopený plážemi a hotelovými resorty.

FOTO: Shutterstock

Vzhledem k tomu, že Briatico leží na pobřeží Tyrhénského moře, míří sem turisté zejména v letních měsících. Oblast oplývá pěknými – veřejnými i hotelovými – písčitými plážemi, na nichž lze prožít pohodový a sluncem zalitý den. Není zde sice tolik zátok jako v okolí kopcovitého mysu Capo Vaticano, který se nalézá 26 km odsud, přesto je z čeho vybírat.

Sant'Irene láká romantiky

První atraktivní variantou je Spiaggia dei Selvaggi, pláž s jemným pískem u Villaggio Dolomiti sul Mare, druhou Spiaggia della Fontana, kde nedaleko břehu v moři tryská pramen sladké vody. Spiaggia della Rocchetta je nezaměnitelná díky charakteristické věži. Pastvou pro oči je i malý přístav s pestrobarevnými loďkami a čluny. Milovníky tajemna láká Spiaggia la Monaca, kde se podle pověsti každé ráno koupala jeptiška. Nejen fotografové s oblibou míří k výběžku Sant'Irene, který okouzlí nejednu romantickou duši.

Přibližně šest kilometrů od městečka Briatico se rozprostírá letovisko Zambrone s několika menšími i většími plážemi.

FOTO: Shutterstock

Vydáte-li se na výlet do Tropey, kde lze obdivovat středověké kostely, majestátní vily, měšťanské domy i ruiny řeckých a římských staveb, rozeseté v širokém okolí, můžete se cestou vykoupat například na některé z tichých, ryze přírodních pláží u letoviska Zambrone. Mimochodem – i v něm se dá prožít skvělá dovolená, zdejší hotelové resorty se těší vynikajícímu hodnocení na cestovatelských portálech.

Pizzo nabízí víc než obchůdky a kavárny

Jestliže z Briatika vyrazíte na opačnou světovou stranu, po 20 minutách jízdy vás přivítá městečko Pizzo s hezkou pláží a v neposlední řadě s hradem zvaným Castello Murat. Jeho hlavní věž pochází již z konce 13. století. Terasa skýtá jedinečný výhled na záliv Sant'Eufemia a na ostrov Stromboli se stejnojmennou sopkou. Její pravidelné erupce lze pozorovat v rámci lodního výletu, který je možné si objednat prostřednictvím cestovní kanceláře.

Ve městě Pizzo rozhodně neminete prastarý hrad, z jehož terasy dohlédnete až na ostrov Stromboli

FOTO: Shutterstock

Dalším turistickým hitem, hlavně pro milovníky památek a duchovna, je atypický kostel Piedigrotta ze 17. století. Je vyhloubený do skály stojící kilometr severně od města Pizzo. Jeho součástí je mimo jiné několik soch z tufu. Vchod do budovy je od pláže a směřuje na západ. Odpolední návštěva katolického kostela je velmi působivá, poněvadž sluneční paprsky pronikají dovnitř a zvýrazňují barvy minerálních solí pokrývajících stěny...

Unikátní kostel Piedigrotta, plný tufových soch, je vyhlouben do skály. Nejvíce vás nadchne v odpoledních hodinách, kdy jej prozáří sluneční paprsky.

FOTO: Shutterstock