Melilla: Multikulturní španělská enkláva na severu Afriky

Navštívit v Maroku španělské město? Zní to divně, přesto je to snadné. V severní Africe totiž leží dvě enklávy obklopené Marockým královstvím – Ceuta a Melilla. Ta druhá patří k nejstarším částem Španělska. Jeho vojska v ní v roce 1497 nejdřív dobyla pevnost, pak postupně obsazovala celé území, což se jim povedlo dokončit o necelých 70 let později.