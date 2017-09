Vévoda byl činný i u nás, založil první etnografické muzeum, sbíral pohádky (vyšly knižně v roce 1896) a zemřel v Brandýse nad Labem. Ale zpátky na baleárský ostrov. Ten není jen o nádherných plážích (vyhlášené jsou Palma de Mallorca, Playa de Muro, Port de Pollenca, Port de Alcudia, Campos, Sa Coma, Alcudia, Platja de Palma, Cala San Vincente a další). Nabízí také pestrou možnost jednodenních výletů, jež ukážou jeho neznámou tvář a ze kterých si turista odveze spoustu nezapomenutelných zážitků. Navíc pestrých.

Formentor zaručí úžasný výhled

Hlavně dámy si určitě užijí návštěvu tržiště ve starobylém městečku Sineu, zdejší tradice pocházejí už z roku 1306! Je tu k mání čerstvé ovoce, zelenina, domácí zvířata, ale největší zájem je o ručně vyráběné řemeslné výrobky. Zatímco ženy nakupují, muži obvykle zajdou ochutnat skvělé víno. Pak společně zamíří na mys Cap de Formentor s majákem a vyhlídkovou plošinou. Z ní spatří respekt budící skalnaté útesy, omývané – jak jinak než – azurovým mořem. Výlet obvykle končí na krásné místní pláži, obklopené lesy. Se zelení matka příroda na Mallorce vůbec nešetřila, nerostou zde jen „obligátní“ palmy, ale i pestrá směsice různých stromů. Zpáteční plavba do hotelu na pohodlné lodi je už jen pomyslnou třešničkou na dortu…

Starobylé městečko Sineu se nalézá takřka uprostřed Mallorky a se zbytkem ostrova je propojeno spoustou silnic.

FOTO: Shutterstock

Kdo má rád hory i trochu dobrodružství, těžko odolá nabídce okružní jízdy pohořím Sierra de Tramuntana. Cestou se často – opět kvůli ženám, ale kdo by jim to zazlíval – zastavuje ve městě Inca, proslulém kvalitním koženým zbožím. Po klikaté horské silnici (kdo trpí závratí, ať se raději dívá dopředu) míří autobus z blízkosti nejvyšších vrcholů Puig Major (1445 m) a Puig de Massanella (1364 m) dolů do soutěsky i k zálivu Sa Calobra, jako stvořenému k vykoupání po vcelku náročné štrece. Poté většinou následuje půlhodinová vyhlídková plavba, zakončená v přístavu Port de Soller, kde se narodil známý malíř a sochař Joan Miró.

Klikatá silnice v blízkosti přístavního městečka Sa Calobra v pohoří Tramuntana nadchne milovníky adrenalinu.

FOTO: Shutterstock

Vydejte se po stopách slavného skladatele

Kdo je ubytován ve městě Palma de Mallorca, může pro zpáteční cestu využít místní raritu, dřevěný vláček. Milovníci hudby asi zavítají do města Valldemossa, vzdát hold geniálnímu Fryderyku Chopinovi. Ve zdejším kartuziánském klášteře pobýval s milenkou, známou spisovatelkou George Sandovou. Myslel, že pobyt zde „zastaví“ jeho začínající tuberkulózu, ale měl smůlu. Zrovna ten rok byla zima nepříjemná, deštivá, a tak po čtyřech měsících odjel. Zůstal po něm jen jeho milovaný klavír – v malém muzeu. Je zajímavé, že nedaleko, v malé vsi Deia, v okolí pomerančových i olivových hájů, se pro změnu usadil slavný romanopisec Robert Graves.

V malebném přístavu Port de Soller se narodil známý malíř a sochař Joan Miró.

FOTO: Shutterstock

Oblíbená – opět pro něžné pohlaví – je návštěva měst Manacor či Porto Cristo, kde se vyrábějí umělé perly. Obchodníci tvrdí, že od pravých je rozezná pouze klenotník. Hlavním cílem je však prohlídka jeskyně Hams. Krápníky, vypadající tak trochu jako háčky na ryby, rostou zcela proti přírodním zákonům – vzhůru, dolů, šikmo, do stran. Jde prostě o unikát. Proslulá je i Dračí jeskyně (Cuevas del Drach) s podzemním Martelovým jezerem, 200 metrů dlouhým, 35 m širokým, 20 m hlubokým, jedním z největších na světě. Úchvatnou atmosféru podtrhují gondoliéři plující na osvětlených loďkách. Někteří přitom hrají na různé nástroje a za poplatek vás vezmou i na palubu…

V Dračí jeskyni se můžete kochat pohledem na unikátní krápníky i na podzemní jezero Martel.

FOTO: Shutterstock