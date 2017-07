Zvláště 28. července, kdy procesím Fiesta de la Beata vrcholí velkolepá slavnost zasvěcená svaté Kateřině. Nejedná se ovšem o jednu z největších mučednic křesťanství, ta byla z Alexandrie, navíc jde podle historiků o vymyšlenou postavu. To se o místní rodačce říci nedá. Žila v letech 1531 až 1572, v dětství osiřela, musela těžce pracovat na statku a později odešla do kláštera svaté Magdaleny v Palmě, kde zemřela. Už jako dívka si psala deník, kde popisovala zážitky ze setkání se svatými, a předurčila deset let dopředu přesně den své smrti. Uličky jsou i proto nazdobeny girlandami a všude visí její portréty…

Léto tady tráví Michael Douglas s rodinou

Kdo se sem v tu dobu nedostane, nemusí zoufat, hodně populární fiesta je i 24. srpna, na oslavu svatého Bartoloměje, zdejšího patrona. Je také velkým tahákem města, pojmenovaného podle arabského šlechtice Musse, k němu se pak už jen přidalo slovo vall, značící údolí. Je krásné i romantické a není divu, že inspirovalo umělce. Má tu dům herec Michael Douglas, který sem jezdí pravidelně každý rok na dovolenou s manželkou Catherine Zetou-Jonesovou a dětmi. Také zde založil a financuje kulturní centrum Costa Nord, nabízející o přírodě v pohoří Serra de Tramuntana, v jehož středu město leží, informace, jež Douglas je osobně namluvil.

Kartuziánský klášter Cartoixa de Valldemossa, v němž se nalézá muzeum, rozhodně nelze přehlédnout.

FOTO: Shutterstock

Městskou dominantou je kartuziánský klášter Cartoixa de Valldemossa. V něm je nejen unikátní stará lékárna s původním vybavením, muzeum, ale hlavně mnišské cely, kde se – bohužel neúspěšně – v roce 1838 léčil z tuberkulózy Fryderyk Chopin. Doprovod mu dělala jeho neméně slavná partnerka George Sandová. Ke klášteru těsně přiléhá královský palác Palau del rei Sanc, je i součástí prohlídky. Nechal ho postavit panovník Jaime II. pro svého syna a následníka Sancha. Ten trpěl těžkým astmatem a zdejší klima mu prospívalo. Nějaký čas po jeho smrti připadl palác mnichům. Kromě nádherně zařízených komnat lze navštívit sál, kde se pravidelně konají klavírní koncerty – samozřejmě převažují Chopinova díla. Prostory se využívají rovněž k pořádání banketů, svateb a dalších akcí.

Ve Valldemosse narazíte i na sochařský portrét polského skladatele a klavírního virtuosa Fryderyka Chopina.

FOTO: Shutterstock

Během výletu se stihnete vykoupat

Stojí za to zajít na vyhlídku Miranda des Lladoners, odkud je vidět na celé město i údolí pod ním. Ještě hezčí scenérii spatří ti, kteří nejsou líní a navštíví asi 4 km vzdálenou poustevnu Ermita de la Santíssima Trinitat z roku 1648. Stále ji obývá několik členů náboženské komunity, nebrání ale veřejnosti v návštěvě, pokud nenaruší jejich klid potřebný k rozjímání. Odsud je pro změnu krásně vidět západní pobřeží Mallorky a Středozemního moře. Další místní atrakcí jsou kaskádové vodopády Rei de Teules, ale jen v případě, že předtím pršelo, jinak jsou vyschlé. Obdivovat lze i pozůstatky prehistorické svatyně Santuari Talaiotic de Son Mas. Pro odpočinek je přímo ve Valldemosse k dispozici příjemná zahrada Jardins Rei Joan Carles.

Sedm kilometrů od Valldemossy se můžete kochat pohledem na skalní útvar Sa Forarada.

FOTO: Shutterstock

Kdo se chce po ne zrovna krátké prohlídce osvěžit v moři, má možnost zajít do přístavu, kde je sice jen malinká kamenitá pláž, ale k vykoupání bohatě postačí. Je také logické, že po tom všem putování turistům vyhládne. Útěchu najdou ve výtečné rybí restauraci, navíc s terasou přímo nad mořem. Kdo nemá rád plody moře, může se snadno nasytit populárním předkrmem pa amb oli, což je chléb s olivovým olejem. Jde o historický pokrm, který zdokumentoval už v osmnáctém století mnich Jaume Josep Bernat Martí i Oliver. Dnes se servíruje spíš bageta pokapaná olivovým olejem, namazaná česnekem, navrch s rajčaty, sýrem a šunkou nebo tuňákem. Vyhlášená je i pekárna Ca’n Molinas, kde se doporučuje ochutnat mandlový koláč nebo coca de patata, nadýchaný bochánek z bramborového těsta.

Mnohé domy ve Valldemosse působí romanticky, a to i díky spoustě květin a květináčů.

FOTO: Shutterstock