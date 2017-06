Obě střediska jsou součástí Turecké riviéry a vzdálenost mezi nimi činí přibližně 45 km, tedy pokud jedete autem či autobusem po silnici D400. Vzdušnou čarou je to o několik kilometrů méně. Zatímco Kemer, který oficiálně není součástí riviéry, ale občas tak bývá z komerčních důvodů označován, obklopují nádherné hory, o Beleku a Side se to říct nedá. To ovšem neznamená, že jsou horší. Naopak – obě letoviska mají svá pozitiva a jsou víc in!

Umělá i živá zvířata jsou lákadlem některých hotelů v Beleku i v Side.

FOTO: Richard Sacher

Belek milují golfisté i tenisté

Jestliže se rádi strefujete do jamek, vydejte se do Beleku. Najdete tu několik golfových klubů, místní hřiště jsou kvalitní, a tak se sem sjíždějí nadšenci z mnoha zemí. Míří sem i tenisté, na zdejších kurtech se pravidelně konají mezinárodní turnaje. Dáváte-li přednost vodním sportům, můžete se realizovat na plážích. Respektive je zde jedna dlouhá, lemovaná moderními hotelovými rezorty se skvělým servisem. Každé zařízení má svou část pláže s lehátky a slunečníky a nabídkou zmíněných atrakcí, často včetně paraglidingu. Zahlédnete tu i potápěče, ale spíše nenáročné. Ti, kteří chtějí vidět úchvatný podmořský svět, létají raději do Egypta, konkrétně do destinací Marsa Alam a Sharm El Sheikh...

V Beleku si můžete zahrát klasický golf, v okolí Side alespoň minigolf.

FOTO: Richard Sacher

Belek rozhodně nepatří pouze sportovcům. Mnohé hotely, situované v rozlehlých zahradách, jsou tak velké, že si zde na své přijde každý. Jejich součástí jsou venkovní bazény, fitness a wellness centra, dětské kluby, hřiště i bazénky, tobogany, menší skluzavky, volejbalová hřiště, miniaturní zoologické zahrady, venkovní i vnitřní bary s příjemným posezením, a la carte restaurace, obchůdky, kadeřnictví a diskotéky. V některých rezortech si dokonce lze vyzkoušet i lukostřelbu. Co se týče nakupování – obchodníci sice s ohledem na skutečnost, že do Turecka v posledních měsících létá méně turistů než dříve, zlevnili, ale i tak je město Belek poměrně dražší. Příčinou je převaha německých a ruských dovolenkářů. Chcete-li udělat extra výhodný nákup, vyrazte do 7 km vzdáleného města Şerik.

Side nadchne parádními hotely a památkami

Městečko Side, lépe řečeno jeho stará část, okouzlí všechny, kteří obdivují starověké památky. Jsou zde soustředěny archeologické vykopávky, spatříte i ruiny římských staveb, dominantou je amfiteátr z druhého století. Uličky plné kamenných obchůdků, v nichž se nemusíte mačkat, jsou taktéž pastvou pro oči. Nehledě na to, že v nich můžete „ukořistit“ zajímavý suvenýr nebo levné tričko, hodinky či kabelku. V přístavu si posedíte v restauraci či kavárně a pokocháte se pohledem na otevřené moře nebo také na Apollonův chrám, v noci skvostně nasvícený. Jinými slovy, rozhodnete-li se strávit dovolenou v okolí města Side, například v letoviscích Çolakli a Sorgun, která jsou považována za jeho předměstí, byla by velká škoda historické centrum nenavštívit. Budete-li mít čas a chuť, můžete kdykoliv zavítat do sousedního, podstatně většího města Manavgat.

Hotel v Çolakli po ránu. I tato fotografie bez retuše vznikla letos v květnu.

FOTO: Richard Sacher

A jaké jsou hotely v okolí Side? Moderní, atraktivní a se spoustou zeleně. Většina se – stejně jako v Beleku a jeho okolí – pyšní čtyřmi až pěti hvězdičkami. Pláže jsou vesměs velmi hezké, do vody se lze dostat rovněž prostřednictvím mola, což ocení plavci. Pokud vstoupíte do moře přímo z pláže, je třeba dávat pozor – tedy alespoň v některých lokalitách – na to, abyste si nenarazili prsty na noze o větší kameny ve střední hloubce. To je však jediná možná komplikace, jež vám zde hrozí. Režim all inclusive, který hotelové komplexy nabízejí, vám zajistí, že nebudete strádat hladem ani žízní od časného rána až do noci. Mimochodem – turecká gastronomie je převážně velice chutná, doslova nadšení budou milovníci masa (především kuřecího a ryb) i sladkostí. S ohledem na množství zeleniny i ovocných fresh džusů budou značně spokojení taktéž vegetariáni…

V jednom z rezortů v Çolakli nás přivítal tento nádherný pelikán.

FOTO: Richard Sacher