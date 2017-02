Skála chlapců ohromí obřími dalekohledy

Rostou tu kapradiny, jsou zde vavřínové lesy, na polích se pěstují hlavně hrozny, avokádo či banány. Najdeme tady ale i tabákové plantáže. Pokud jde o zvěř, vyskytují se tu především divocí králíci a exotičtí mufloni. Ti nepatří mezi vybíravé tvory a spásají i kyselé a tvrdé trávy, nad nimiž jiná zvířata „ohrnují nosy“. Jádro ostrova o rozloze 708 km² tvoří sopky, nejvyšším vrcholem je Roque de los Muchachos (2426 m). Skála chlapců, jak se jmenuje v překladu, má nejen zvláštní kouzlo, ale je tu umístěno i několik dalekohledů, například Velký kanárský teleskop má průměr zrcadla přes deset metrů.

Observatoř na vrcholu Roque de los Muchachos

FOTO: Shutterstock

Pěší trasa mezi vulkány

Pokud jde o krajinu, je dost rozmanitá – počínaje sopečnou oblastí El Pinar a konče téměř tropickými lesy Los Tilos, ideálními na procházky. Zklamáni nebudou ani ti, co by si rádi dali patřičně do těla. Mohou se vydat po namáhavé stezce podél horského hřebene Cumbre Vieja k vesničce Fuencaliente s horkými léčivými prameny a oblázkovými plážemi. Túra je nezapomenutelným zážitkem i díky míjení sopečných kráterů a geologických útvarů. Fyzicky zdatný chodec ji absolvuje za 6 až 7 hodin. Délka trasy je zhruba 20 km, dá se zvládnout i na kole. Výchozím bodem a ideálním místem pro občerstvení je hřeben s turistickou chatou – Refugio del Pilar.

V přírodním parku Cumbre Vieja spatříte ztuhlé lávové proudy z prehistorických i nedávných dob.

FOTO: Shutterstock

Velký hotel je tu jenom jeden

Hlavním městem ostrova je Santa Cruz, ale protože míst s tímto názvem je ve světě mnoho, přidává se k němu de La Palma. Pár kilometrů od něj leží největší zdejší letovisko Los Cancajos, kde se rozprostírají dvě pláže s černým lávovým pískem. Dalším populárním rekreačním střediskem je Los Llanos. Na pobřeží se nachází kratší, ale roztomilá promenáda s kavárnami, restauracemi a malými krámky. Stojí tu i největší čtyřhvězdičkový hotel s ubytovací kapacitou tisíc lůžek, jinak jsou tu spíš menší hotely. Kdo dává přednost přírodnímu koupání, vydá se nejspíš do lokality Piscinas de Fajana. Atlantský oceán tam naplňuje chladnou vodou velmi půvabné skalní jezírko.

Santa Cruz de La Palma – hlavní město ostrova

FOTO: Shutterstock

Vodopád působí jako živý obraz

Na to, jak je ostrůvek La Palma miniaturní, má mnoho zvláštností a zajímavostí. Jedním z opravdu kouzelných a unikátních míst je sopečná Caldera de Taburiente, jedna z největších na světě. Její součástí je vodopád Cascada de Colores, jenž hraje všemi barvami. Ale platí u něj známá pravda, že krása není zadarmo. V tomto případě nejde o peníze, ale o místy dosti strastiplnou cestu, kterou je k němu nutno podstoupit, hrozí zde i riziko padajících kamenů. Je tedy žádoucí se na túru pořádně připravit. A také si sehnat potřebné informace i podrobnou mapu celé oblasti, obojí je možné získat u hlavního vchodu do kaldery.

Cascada de Colores, vodopád jenž hraje všemi barvami.

FOTO: Shutterstock