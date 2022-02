Zimním údolím Mumlavy na běžkách nebo po svých

Harrachov v západních Krkonoších u hranic s Polskem sice proslavily především skokanské můstky a výroba skla, ale co se týká přírodních úkazů, je to nedaleký Mumlavský vodopád, který patří k turisticky nejvyhledávanějším místům v Česku. Díky dobré dostupnosti v jakémkoli ročním období k němu můžete vyrazit pěšky, nebo třeba na běžkách a výlet si protáhnout do okolních kopců.