Kam letos na dovolenou? Nejméně nakažených má Řecko

Zájem Čechů o dovolenou v zahraničí loni znovu mírně stoupl. Podle statistických dat Češi vyjeli do ciziny na 5,1 milionu cest, zatímco v roce 2018 to bylo těsně přes pět milionů. Zájem o domácí turistiku je ale lákal víc. Cest po Česku na déle než čtyři dny loni Češi podnikli 8,4 milionu, což překonalo i dosavadní rekord z roku 2016 s 8,35 milionu cest. Podle vyjádření řady politiků a epidemiologů by Češi měli i letošní dovolenou trávit v Česku.

Podobně nízké hodnoty jako Řecko má také Slovensko s 253 případy na milion obyvatel. V Česku je to 690. Ve srovnání s Českem je na tom lépe i Chorvatsko, kde je na milion obyvatel 494 případů nákazy. Co se týče úmrtí, v Česku s nemocí covid-19 zemřelo 21 lidí na milion obyvatel, v Chorvatsku 14, v Řecku 13 a na Slovensku tři lidé na milion obyvatel.

Podle posledního vyjádření ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by se hranice Česka se sousedními státy měly plně otevřít od července, o prvním měsíci letních prázdnin by chtěl ministr umožnit Čechům cestovat i do Bulharska, Maďarska či pobaltských zemí, od srpna pak do Chorvatska, Řecka, Slovinska nebo na Maltu. V případě epidemií nejpostiženějších států, jako jsou Itálie, Španělsko, Francie, USA, ale také Benelux, je podle Petříčka předčasné mluvit o možných cestách.