Vojanovy sady bývaly oázou uprostřed Prahy

Pavel, který dnes pracuje jako restaurátor, sem přišel v roce 1981: „Bylo mi dvacet a poprvé jsem pracoval rukama, abych brzy zjistil, že tohle opravdu dělat nechci. Tehdy jsem odmaturoval na střední škole uměleckých řemesel a sháněl práci. Vešel jsem tady tou branou a viděl kluky s dlouhými vlasy, jak češou ovoce. Tak jsem si říkal: To je ráj! A hned jsem se jich zeptal, jestli je tady možnost se zaměstnat. Poslali mě za svým šéfem Jindřichem Pavlišem do kanceláře a vedle něj seděl cestovatel Jiří Hanzelka. Já jsem předtím podepsal Chartu 77, tak jsem mu řekl, že máme něco společného. Tak to je dobře, odpověděl, chvilku jsme si povídali a oni mě vzali.“

„Jenže vedoucí na mě nakládal tolik povinností, že jsem sotva stíhal a ve škole pak vyučování prospal. Nakonec jsem ji přerušil a nechal se spolu s dalšími parťáky přesvědčit charismatickým Jiřím Hanzelkou, který stříhal a rouboval stromy na Petříně, abychom se věnovali pomologii (nauce o typech a odrůdách ovocných rostlin). A tak jsme se přihlásili na zemědělskou školu do Poděbrad, kam jsme jezdili jednou týdně pro úkoly a skládali zkoušky. Maturitu jsem tam ale nakonec udělal až po revoluci, protože předtím nám to začal ztěžovat tamní ředitel, který nesnášel máničky.“

Vraťme se ještě k osobnosti Jindřicha Pavliše (1945–2011), který pracoval ve Vojanových sadech od roku 1979, po revoluci si založil vlastní firmu a v péči o malostranskou zeleň pokračoval až do své tragické smrti (srazilo ho auto). Jeho otec měl puškařskou dílnu v Jindřichově Hradci a on sám nemohl studovat vysokou školu kvůli živnostenskému původu. Dostal se do výzkumného ústavu lesnického na Slapech a odtud do podniku Sady, lesy, zahradnictví v Praze.