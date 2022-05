Vietnamská prosklená lávka se zapsala do Guinnessovy knihy rekordů

Očekávalo se to už nějakou dobu, ale teprve nyní je to černé na bílém. Prosklená lávka na severu Vietnamu se zapsala do Guinnessovy knihy rekordů jako nejdelší na světě. Cíleně nepíšeme, že most, protože se stavba skládá ze dvou částí. Visutého mostu a lávky vedoucí kolem skály. Dohromady má procházka po prosklené konstrukci 632 metrů.