V Antarktidě vůbec poprvé přistál velký airbus

Let z Jihoafrické republiky na nejjižnější světový kontinent trval zhruba pět hodin, celková vzdálenost byla 4630 kilometrů.

„Podél dráhy jsou speciálním náčiním vyřezány drážky, které pomáhají s bržděním, a jelikož je ranvej dlouhá 3000 metrů, přistát a zastavit s Airbusem A340 na takové ploše není problém,“ vysvětlil Mirpuri, který je zároveň vice prezidentem společnosti Hi Fly. „Odraz světla od ledu je ale obrovský, správné brýle vám proto pomáhají rozlišit mezi výhledem ven a na přístroje,“ doplnil.

Posádka v Antarktidě setrvala tři hodiny, poté se letadlo vypravilo zpět do Kapského Města.

První zaznamenaný let do Antarktidy byl podniknut v roce 1928, a to jednoplošníkem Lockheed Vega 1. Ze Shetlandských ostrovů ho pilotoval australský válečný pilot a průzkumník George Hubert Wilkins. Podobné lety sloužily vědcům, aby získali základní informace o topografii kontinentu.