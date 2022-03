Svět se vrací k cestování, letenky ale zdražují

Ukazuje to, že ústup pandemie covidu dovoluje lidem svobodněji plánovat dovolené, přestože ceny rostou i vlivem zdražování paliv.

Podle manažerky letenek Student Agency Lenky Kašické jsou nyní letenky v průměru už o 18 procent dražší než loni. Do oblíbeného New Yorku lze podle ní sehnat letenky v akci kolem 11 300 korun, standardní cena je okolo 13 tisíc.

Jako před pandemií. Návraty z EU do Česka jsou bez omezení

Jako před pandemií. Návraty z EU do Česka jsou bez omezení Cestování

Podle lednové analýzy kanadsko-amerického vyhledavače letenek Hopper měly letenky na mezinárodních linkách zdražovat každý měsíc do června v průměru o pět procent. Analýza přitom vyšla ještě před ruskou invazí na Ukrajinu a výrazným zdražením ropy.

Během letního letového řádu, který platí od konce března do konce října, nabídne pražské Letiště Václava Havla přímé lety do 147 destinací. Jde o nárůst, ačkoli v letním řádu chybějí Rusko a Ukrajina.

Nově se bude během léta z Prahy pravidelně létat například do saúdskoarabského Rijádu, dále do španělských Alicante a Almeríy, portugalského Fara a Porta, na řecké ostrovy Mykonos a Santorini nebo do černohorského Tivatu.