Půda vranovského zámku vydala poklady

Pomyslným klenotem je chrlič ze svodů na dešťovou vodu ze střech ve tvaru draka nebo jiné mytologické příšery. Zřejmě se přestal používat někdy za první republiky, kdy byl odtok ze střech sveden do kanalizace. Do té doby vytékala voda přes chrliče na volné prostranství.

Na seznamu nalezených věcí je i řetěz používaný při práci s dobytkem, přes sto let staré boty, plastový dámský hřeben do vlasů a také střešní taška s nápisem 1778, což je rok její výroby. „Momentálně místo na vystavení těchto předmětů nemáme, ale přesto je uložíme do depozitáře k těm vzácnějším předmětům a uvidíme, co s nimi,“ doplnil kastelán.