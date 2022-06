Prosklený bar ve tvaru briliantu je jen pro otrlé. Visí stovky metrů nad roklí

Nevšední stavba se nachází nad kaňonem Dašbaši asi dvě hodiny jízdy autem od hlavního města Gruzie Tbilisi. Bar podle agentury Reuters visí 200 metrů nad zemí, a kromě nejrůznějších drinků láká především na výhledy do okolní oslnivé a zelené krajiny.

Oficiálního otevření, které proběhlo 14. června, se zúčastnil i gruzínský premiér Irakli Garibašvili. Úřady už podle CNN zažádaly o zapsání do Guinnessovy knihy rekordů – mělo by jít o největší i nejvyšší zavěšenou stavbu na světě.

„Naším cílem bylo stvořit extrémní, vzrušující a nezapomenutelný zážitek, který by zapojil všech pět smyslů našich návštěvníků a navždy by se jim zapsal do mysli,“ uvedl za společnost Kass Group Tomer Mor Yosef s tím, že tvar baru inspiroval především kaňon, nad nímž unikátní stavba visí.