Poznejte Luhačovice na trase ptačích krmítek a budek

„Před jarním hnízděním obcházíme město a sčítáme ztráty. Díváme se, co je třeba dát do pořádku, vyčistit nebo co se přes zimu rozpadlo, a rozmisťujeme nové budky,” říká jedna z tváří spolku, etnografka Muzea luhačovického Zálesí Blanka Petráková.