Poklad z doby bronzové objevený u Náchoda se představí veřejnosti

„Potom půjde do trezoru. Praxe z šedesátých let minulého století, kdy významné objevy končily u nadregionálních institucí, pominuly. Nálezy dnes zůstávají v místě, odkud pocházejí,“ ubezpečuje zástupce ředitele náchodského muzea Jan Tůma.

Zlato v době 1300 až 1000 let před Kristem sloužilo pravěkým lidem v časech směnného obchodu nejspíš jako doplňkový hodnotový ekvivalent. Zlaté šperky tehdejší osídlenci české kotliny neznali. „Ceněné jako dnes zlato nebylo, ale běžný kov to nebyl. Nejspíš bylo součástí obchodního artiklu. Nevíme, jakou mělo hodnotu a co bylo možné za dané množství zlata pořídit,“ poznamenal Košťál.