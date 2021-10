Pikantní Salcburk. Zaposlouchejte se do jeho příběhů

Wolf Dietrich byl podle všeho mužem svérázným, ale také vzdělaným. Podporoval rozvoj umění a architektury. Je považovaný za průbojnou osobnost, která má lví podíl na barokní tváři města. Tu dodnes obdivují miliony návštěvníků. Byl panovníkem bystrým, ale také impulzívním s nevypočitatelnými reakcemi. To ho přivedlo do konfliktu s bavorskými sousedy kvůli poplatkům ze soli. Po porážce svých vojsk byl uvězněný v pevnosti Hohensalzburg.

Vzdělaní arcibiskupové, kteří často mívali vztah ke kultuře, politice a společenskému životu, toho nejednou uměli obratně využít. Ostatně i fakt, že se jim například podařilo to, aby do značné míry zůstali stranou konfliktů a pustošení způsobených třicetiletou válkou, o něčem vypovídá. To všechno se promítalo do podoby města.