Největší dopravní letadlo světa zažívá renesanci, aerolinky ho vrací do provozu

Je to teprve několik měsíců, co z výrobní linky sjel poslední Airbus A380. Také aerolinky v posledních letech užívání největšího osobního letadla na světě omezily či zcela zastavily. Teď však ikonické superjumbo zažívá renesanci a opět se díky vysoké poptávce vrací do provozu.