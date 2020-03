Nejlepší pláž světa mají v Brazílii

Pláž Baia do Sancho leží přes 350 kilometrů od pevniny na malém ostrově Fernando de Noronha. Na něm se rozkládá i jeden z brazilských národních parků, který je od roku 2001 společně s rezervací atolu Rocas zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. I díky své odlehlosti není pláž příliš frekventovaná, samotný ostrov má jen něco kolem tří tisíc obyvatel. Na portálu TripAdvisor má Baia do Sancho 91 procent vynikajících hodnocení, návštěvníci ji popisují jako zjevení.

Kubánská Playa Paraiso je třetí nejlepší pláží, přičemž jeden z cestovatelů vyzdvihuje místní klid, k němuž chybí do ruky už jen piña colada. Následují pláže Spiaggia dei Conigli na Sicílii, Prainhas do Pontal do Atalaia v Brazílii, Seven Mile Beach na Velkém Kajmanu, Eagle Beach na Arubě, Flamenco Beach v Portoriku, Varadero Beach opět na Kubě a pláž Kleftiko na řeckém ostrově Milos.