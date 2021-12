Moskva včera a dnes: Ruská metropole trochu jinak

Dnes je v blízkosti takzvaný Izmajlovský kreml — repliky ruských historických staveb včetně dřevěného kostela. Samotný rádoby historický „hrad“ či zámek s věžičkami hýřícími mnoha barvami může někomu připadat nepříliš vkusný — je to jakýsi moskevský disneyland, ale prý to bylo postaveno hlavně kvůli asijským turistům.

Cestující za dvouhodinové plavby vidí množství zajímavých památek včetně Kremlu. Nabídka nápojů a jídel je široká a je obdivuhodné, jak personál stačí do přistání přijmout objednávky, naservírovat nápoje a jídla i zinkasovat hosty. Cena jízdy je od 1200 rublů ve dne, chcete-li se podívat na večerní, osvětlenou Moskvu, musíte sáhnout do kapsy hlouběji. Mnozí několikakilometrovou „okružní jízdu“ po řece využívají třeba k oslavě narozenin nebo jako dárek pro děti.

Samostatnou kapitolou života ve městě je hromadná doprava. V Moskvě problém pomáhá řešit metro, které má patnáct linek. Staré stanice ze 30. let minulého století sice nejsou příliš hluboké, ale nemají eskalátory, což je pro starší cestující problém. Ty nové už jsou zcela moderní a s potřebným vybavením. Dříve byl problémem nedostatek WC ve stanicích, to se dnes postupně napravuje.

Kromě historického centra je Moskva trochu nesourodé město. Výškové budovy, obytné i kancelářské, rostou před očima, ale občas to vypadá, jako by si stavěl, kdo chce, co chce, a hlavně kde chce. I když možná je to jen dojem krátkodobého návštěvníka.