Manžele na letišti překvapilo nadměrné zavazadlo. Schoval se do něj pes

Kristi a Jared Owensovi minulý měsíc cestovali z mezinárodního letiště Prestona Smitha u Lubbocku do Las Vegas. Jejich zavazadlo však nesplňovalo váhový limit. Měli tudíž na vybranou — buď si připlatí nebo přeorganizují věci tak, aby se do vrchní hranice vešli. Když se tedy manželé rozhodli kufr přeskládat, vykoukla z něj jejich čivava Icky, schovávající se ve vysoké kovbojské botě, uvádí server Independent.

„Víte, že to bude epický výlet do Vegas, když dorazíte na letiště, máte zavazadlo přes dva kilogramy nad váhovým limitem a pak z vaší boty vykoukne čivava,“ glosoval příhodu Jared Owens na Facebooku. Pro list The Washington Post doplnil, že by si přál, aby někdo v ten moment vyfotil jejich překvapení.