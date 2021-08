Kus Thajska v Karibiku. Los Haitises uhrane přírodou i jeskynními malbami

Park Los Haitises, jenž se rozprostírá na zhruba 1600 kilometrech čtverečních, je samozřejmě kompletně neobydlený. Zdejší kopcovitý a hornatý charakter by příliš komfortu neposkytoval. „Voda je slaná. Nikde byste tu nezřídili plantáž a nežijí tu kromě ryb a ptáků ani žádná další zvířata. Není to úplně ideální místo k životu,“ vysvětluje Henny.

V mangrovových lesích je cítit specifická zemitá vůně. Zároveň nám ale po vplutí do zátoky poskytují příjemný úkryt před ostrým karibským sluncem.

Po zakotvení vystupujeme z lodi a vyfasujeme baterky. U mola sedí ve stánku dva zaměstnanci národního parku a prodávají vstupenky. Ta stojí 100 dominikánských pesos, je to necelých 40 korun.

Zhroucený strop vpouští do jeskyně světlo.

Po krátké procházce se před námi otevře vstup do jeskyně, kde je ještě o poznání příjemněji než v lese. Za pár metrů se dostáváme do ohromné síně, která má částečně zhroucený strop, otvor tak dovnitř vpouští množství světla. I tak ale baterky přijdou vhod, když si chce člověk posvítit na nástěnné malby, které jsou v šeru. Škoda, že moje baterka zrovna dosvítila...

Henny ukazuje na několik maleb lidských postav. Jednu z nich popisuje jako šamana. V druhé síni jeskyně pak vidíme i malby, které připomínají ptáky, dost možná kohouty, kolem kterých jsou shromážděny další postavy. „Říká se, že tradice kohoutích zápasů, které jsou v Dominikánské republice velmi populární, má kořeny právě u Taínů. Tahle malba to částečně naznačuje,“ míní Henny.

Ať už je to pravda, či nikoli, legenda je to hezká. Taínové totiž Hispaniolu obývali dlouho před příchodem Evropanů v 15. století. Tradice kohoutích zápasů by tak mohla být skutečně velmi stará.