Jižní Čechy rozdávají turistům vouchery

Slevy na turistické cíle jsou novinkou, kterou v rámci podpory cestovního ruchu v koronavirové krizi spustil začátkem června Jihočeský kraj. Všichni turisté, kteří se rozhodnou strávit letní dovolenou na jihu Čech a ubytují se zde minimálně na dvě noci, získají velké slevy na vstupy do jihočeských památek, do rodinných sportovních areálů nebo do půjčoven sportovního vybavení.