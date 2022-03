Hustopeče patřily mandloním a vínu

A to se letošní akce poprvé uskutečnila ve třídenním formátu. Jana Hrádková za pořadatele uvedla, že na náměstí s kulturním a gastronomickým programem dorazilo kolem 10 tisíc návštěvníků. Tisíce jich vyrazily i do sadu na Hustopečském starém vrchu nad městem, kde si na rozhlednu mnozí vystáli stometrovou frontu.

Z vyhlídky mohli kromě výhledu do krajiny obdivovat i kvetoucí mandloně. Ty se letos trefily do termínu akce. Třetina stromů, což je okamžik, kdy pořadatelé hovoří o dni rozkvetlého sadu, se oblékla do bílé 22. března. A protože v Hustopečích v rámci akce vyhlašují tipovací soutěž, v níž mají lidé uhodnout datum, vyhráli hlasující, kteří zmíněný den napsali jako svůj tip. Trefili se čtyři lidé, a tak los určil, že láhev mandlovky jako cenu pro vítěze získala Hana Procházková.