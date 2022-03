Evropu a Asii nově spojuje nejdelší visutý most na světě

Rozpětí mezi pilíři není náhodné. V roce 2023 totiž uplyne 100 let od vyhlášení Turecké republiky, připomíná server Independent. Název mostu pak odkazuje k vítězství Turků nad francouzskými a britskými vojsky v roce 1915 během první světové války.

Most, jehož stavba vyšla na astronomických 2,5 miliardy eur (61,2 miliardy korun), zkrátí cestu mezi poloostrovy Gallipoli a Malou Asií, a to na šest minut. Doposud bylo nutné jet hodinu trajektem. Vjezd na most je zpoplatněn, řidiči za něj zaplatí 200 tureckých lir, což je v přepočtu 300 korun.